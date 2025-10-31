Tập trung chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 31/10, Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức Hội nghị lần thứ Hai, thảo luận và cho ý kiến (lần 5) vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029 và một số nội dung quan trọng chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã thực hiện quy trình 4 bước giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban, Ban Thường trực và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các đồng chí đang giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029 và cán bộ theo dõi, phụ trách lĩnh vực, địa bàn thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ tỉnh và dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029 trình Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu bỏ phiếu thực hiện quy trình 4 bước giới thiệu nhân sự.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận thời gian tới. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQ cấp tỉnh và Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền, quán triệt, học tập và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Bùi Đức Hinh cũng đề nghị hệ thống MTTQ trong tỉnh triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường vận động, hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh hội nghị

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên, đồng chí Bùi Đức Hinh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo các ban, đơn vị chuyên môn tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án và các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận của các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, khẩn trương hoàn thiện các văn kiện Đại hội. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị, là trung tâm tập hợp lực lượng toàn dân, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Ngọc Tuấn