Tập trung phát triển, đưa Phú Thọ trở thành trung tâm logistics vùng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc chuẩn bị các Đề án phục vụ tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030, chiều 22/9, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, nghe Sở Công Thương báo cáo Đề cương Đề án Phát triển Phú Thọ trở thành trung tâm logistics trong vùng; Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh báo cáo Đề cương Đề án Phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030. Cùng dự có đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị

Báo cáo của Sở Công Thương và ý kiến phát biểu của các đại biểu khẳng định: Với những lợi thế về vị trí địa lý, việc xây dựng Đề án phát triển tỉnh Phú Thọ trở thành trung tâm logistics vùng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phù hợp với định hướng chiến lược quốc gia, phù hợp lợi thế địa lý và nguồn lực thực tế, giúp nâng cao năng lực kết nối vùng, phát triển kinh tế, tạo động lực để tỉnh Phú Thọ vươn mình.

Quang cảnh hội nghị

Đề án có mục tiêu đánh giá thực trạng ngành logistics của tỉnh Phú Thọ; nghiên cứu kinh nghiệm, đề xuất chiến lược phát triển logistics để tỉnh Phú Thọ trở thành Trung tâm logistics vùng Trung du miền núi phía Bắc và đưa dịch vụ logistics thành ngành dịch vụ mũi nhọn của tỉnh, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GRDP; nâng cao vai trò đầu mối giao lưu hàng hóa trong nước và kết nối thị trường trong nước với thị trường quốc tế...

Các ý kiến cũng dành thời gian phân tích làm rõ thực trạng ngành logistics trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; dự báo nhu cầu, xây dựng mục tiêu cũng như các giải pháp; sự cần thiết của một cơ chế đặc thù cho phát triển ngành logistics tỉnh Phú Thọ...

Đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đóng góp ý kiến tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Sở Công Thương, trong thời gian ngắn đã xây dựng xong đề cương của đề án. Nhấn mạnh đến sự cần thiết về phát triển logostics trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông lưu ý việc xây dựng đề án phải đảm bảo bố cục ngắn gọn, xúc tích, nội dung của từng phần phải cụ thể rõ ràng, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp...

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn báo cáo Đề cương Đề án Phát triển Phú Thọ trở thành trung tâm logistic trong vùng

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và các định hướng lớn của Trung ương về phát triển dịch vụ logistics.

Trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ liên kết vùng giữa tỉnh với các tỉnh/thành khu vực phía Bắc, đặc biệt là chiến lược phát triển logistics, hạ tầng giao thông các tỉnh giáp ranh, Sở Công Thương cùng các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp ý kiến các đơn vị, địa phương để tổ chức xây dựng đề cương chi tiết của đề án, đảm bảo tính toàn diện, khả thi, đồng bộ với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trưởng Ban quản lý các KCN Hoàng Long Biên báo cáo Đề cương Đề án Phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

Về Đề cương Đề án Phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với mục tiêu xây dựng hạ tầng KCN đồng bộ, hiện đại và bền vững đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng của tỉnh sau sáp nhập, góp phần tái cơ cấu kinh tế tỉnh theo hướng công nghiệp - dịch vụ hiện đại, gia tăng năng suất và giá trị gia tăng, nâng cao thu ngân sách, tạo việc làm bền vững, giữ gìn môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có KCN, góp phần thực hiện thành công các đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra. Đến năm 2030 thành lập thêm 29 KCN, trong đó có ít nhất 1 KCN công nghệ cao và phấn đấu xây dựng, hình thành 1 KCN sinh thái.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu đóng góp ý kiến hoàn thiện các Đề án

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Ban quản lý các KCN tỉnh cần phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành, địa phương liên quan trong quá trình xác định vị trí, diện tích và quy mô các KCN cần thành lập hoặc mở rộng, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đề xuất các cơ chế, chính sách về giá thuê đất, ưu đãi thuế, hỗ trợ lãi vay và các biện pháp khác nhằm thu hút nhà đầu tư. Lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong KCN để đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của người lao động.

Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong KCN. Đề xuất các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn và phúc lợi cho người dân.

Đinh Vũ