Toyota Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 25/12, Toyota Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại nhà máy thuộc tỉnh Phú Thọ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Toyota Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất từ Nhà nước Việt Nam sau 30 năm hoạt động.

Trải qua 30 năm, Toyota Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực. Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Toyota Việt Nam đã trở thành hãng xe đầu tiên đạt được những cột mốc ấn tượng: 1 triệu xe giao tới khách hàng, 700.000 xe xuất xưởng.

Với hệ thống đại lý rộng khắp, Toyota đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của người dân Việt Nam. Hãng xe Nhật Bản luôn coi trách nhiệm xã hội là một trong những trụ cột quan trọng trong việc phát triển bền vững. Đồng thời, Toyota cũng luôn là một trong các doanh nghiệp dẫn đầu về đóng góp ngân sách tại các địa phương, khẳng định vai trò của một doanh nghiệp FDI gắn bó lâu dài và có trách nhiệm với Việt Nam.

Những nỗ lực bền bỉ này là cơ sở để Chủ tịch nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Toyota Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp lớn vào Ngân sách nhà nước, công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ nói riêng và đất nước nói chung.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Công ty Toyota Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước là một trong những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, những thành tựu to lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Toyota Việt Nam.

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã đồng hành phản ánh đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp sản xuất ô tô, xe máy về việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và được Quốc hội, Chính phủ đồng tình, chính thức thông qua Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Trong đó, có những điều chỉnh về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất ô tô (trong đó có Công ty Toyota Việt Nam) mở rộng sản xuất.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Công ty Toyota Việt Nam tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi sang xe điện và công nghệ xanh tại thị trường Việt Nam, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” theo định hướng toàn cầu của Toyota. Đẩy mạnh nghiên cứu - phát triển (R&D) tại Việt Nam, lấy Việt Nam làm trung tâm sản xuất, xuất khẩu một số dòng xe chiến lược của Toyota trong khu vực.

Trong năm 2026 và những năm tiếp theo, công ty tiếp tục dành nguồn lực đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó, hình thành nên hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ ngay tại Phú Thọ và khu vực. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai ghi nhớ Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tại tỉnh Phú Thọ trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, Công ty Toyota Việt Nam tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống công nhân, người lao động, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đóng góp cho cộng đồng vì sự phát triển bền vững của đất nước cũng như sự thịnh vượng của người dân Phú Thọ nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung.

Ông Nakano Keita - Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Nakano Keita - Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam chia sẻ: “Việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là một dấu mốc mới, tiếp thêm động lực để chúng tôi không ngừng nỗ lực và phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa. Với tầm nhìn “Mang lại sự tự do di chuyển cho tất cả mọi người”, chúng tôi cam kết tiếp tục mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất, vượt trên sự mong đợi của khách hàng. Đồng thời, sẽ chung tay xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững và ngày càng thịnh vượng hơn”.

Trước đó, ngày 24/12, ông Nakano Keita - Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam cũng vinh dự nhận Kỷ niệm chương của Bộ Công Thương ghi nhận thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Công ty Toyota Việt Nam.

Lê Minh