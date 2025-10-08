Tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11

{title}
Ngày 7/10, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 13 về việc tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/10 hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, với tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400mm, có nơi trên 560mm. Trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn, mực nước tại Thái Nguyên lúc 17 giờ ngày 7/10 vượt báo động 3 khoảng 2,37m, cao hơn lũ lịch sử năm 2024 khoảng 0,56 m và tiếp tục lên, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương.
Tại Phú Thọ, lũ trên Sông Lô, Sông Thao, Sông Đà... đều có xu hướng lên, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê điều.
Lực lượng chức năng xã Nhân Nghĩa hỗ trợ các hộ dân di dời ra khỏi khu vực sạt lở. Ảnh: Đinh Hòa
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 189/CĐ-TTg ngày 7/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, đặt an toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu.
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với lực lượng quân đội, công an rà soát các khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để di dời, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm; tăng cường hộ đê, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để xử lý kịp thời sự cố, không để người dân thiếu đói, khát trong vùng bị cô lập.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì công tác phòng, chống lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất; chỉ đạo tuần tra, canh gác, quan trắc, kịp thời phát hiện và khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi.
Sở Công thương theo dõi, giám sát chặt chẽ các hồ thủy điện trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị liên quan vận hành liên hồ chứa an toàn, đồng thời bảo đảm cung cấp điện ổn định tại khu vực bị ngập lũ và chuẩn bị nhu yếu phẩm phục vụ người dân vùng bị chia cắt.
Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để hỗ trợ nhân dân phòng, chống lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất có thể.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tăng cường theo dõi, dự báo, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân để chủ động ứng phó.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 186, 188 và 189/CĐ-TTg, đồng thời tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo phù hợp, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.
Công điện cũng yêu cầu Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh nâng cao hiệu quả tham mưu trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo thông tin, báo cáo kịp thời, đúng quy định.
