Tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Chiều 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì, cùng các Phó Chủ tịch nghe Sở Tư pháp và các sở, ngành báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị xử lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình ban hành trước khi sáp nhập tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp, đến thời điểm này, còn 1.063 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình (cũ) ban hành còn hiệu lực, trong đó có 297 nghị quyết, 741 quyết định và 25 chỉ thị.

Qua rà soát, Sở Tư pháp đề xuất phương án bãi bỏ ngay 45 nghị quyết, 243 quyết định và 24 chỉ thị; lựa chọn áp dụng 19 nghị quyết, 12 quyết định; ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế đối với 233 nghị quyết, 486 quyết định và 1 chỉ thị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đề nghị cần làm rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn, đánh giá tác động, nguồn lực thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trước khi đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, tiếp tục thực hiện hay ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, đảm bảo để hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo phân cấp được áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh Phú Thọ mới sau khi hợp nhất.

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Việt Hùng báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị xử lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình ban hành trước khi sáp nhập tỉnh.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Việc rà soát và xử lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ chính trị quan trọng sau khi hợp nhất tỉnh, do vậy, quá trình triển khai phải gắn với trách nhiệm, đánh giá xếp loại các thành viên UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan.

Đại diện các sở, ngành đề xuất, tham mưu rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành thành lập ngay tổ rà soát cơ chế, chính sách do Giám đốc các sở, ngành làm tổ trưởng, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Sở Tài chính trong quá trình triển khai thực hiện; hằng tháng phải xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với những nghị quyết đề xuất bãi bỏ ngay, giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan làm rõ cơ sở pháp lý, thực tiễn trình HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh vào tháng 9/2025.

Đối với các nghị quyết và quyết định đề xuất ban hành văn bản mới thay thế, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, chỉ đạo các sở, ban, ngành chủ động xây dựng kế hoạch, trong đó xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành.

Riêng các nghị quyết, quyết định liên quan đến nguồn lực thực hiện, các sở, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ cùng Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp để đánh giá kỹ nguồn lực đảm bảo thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Đinh Vũ