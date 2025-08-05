Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

Sáng 5/8, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, thảo luận tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2025; tình hình triển khai các dự án kéo dài và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo của Sở Tài chính: Tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN tỉnh Phú Thọ mới năm 2025 đã giao là hơn 29.671 tỷ đồng, trong đó: Tổng số vốn kế hoạch năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao 18.690,870 tỷ đồng; vốn tăng thu, tiết kiệm chi, bội thu ngân sách tỉnh và số vốn đầu tư công bổ sung từ cấp huyện vào ngân sách tỉnh hơn 6.070 tỷ đồng. Vốn kế hoạch năm 2024 kéo dài sang năm 2025: 4.909,721 tỷ đồng.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp ưu tiên, quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, tỉnh đã quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Tính đến 31/7/2025, giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 của Phú Thọ đạt hơn 13.864 tỷ đồng, bằng 74,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 6/34 toàn quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị

Về thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia: Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Thọ triển khai đồng thời 03 chương trình MTQG, bao gồm: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Năm 2025, tổng vốn đầu tư công ngân sách nhà nước cân đối, bố trí thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là 1.152,2 tỷ đồng. Lũy kế vốn giải ngân các chương trình MTQG từ đầu năm đến 30/7/2025 là 645,2 tỷ đồng. Tỉnh đã tập tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư công, thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục, tiếp tục phát huy hiệu quả. Phân bổ vốn năm 2025 tập trung cho các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, công trình chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2025 và theo tiến độ được phê duyệt, bố trí đủ vốn cho các công trình trọng điểm của tỉnh, không khởi công công trình mới khi chưa đảm bảo cân đối được nguồn vốn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng do các thủ tục liên quan về đất đai chậm trễ, vướng mắc về thủ tục đền bù, thu hồi, giao đất; tình trạng khan hiếm về nguồn vật liệu đất đắp; thiếu các địa điểm tập kết đất đá đổ thải là những nguyên nhân chủ yếu làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các Ban QLDA cấp tỉnh và xã, phường còn khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp nhận, bàn giao các dự án từ các huyện và xã, phường cũ trước khi sáp nhập...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại hội nghị

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bảy báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm 2025

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 07 tháng đầu năm 2025 của tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng, cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội năm 2025 của tỉnh. Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, việc bàn giao, giải ngân các dự án trong tháng 7/2025 còn chậm do việc bàn giao chủ đầu tư chậm. Nguyên nhân do sau sáp nhập số lượng hồ sơ, công việc cần bàn giao rất lớn, trong khi cán bộ, công chức có chuyên môn chưa đáp ứng nhu cầu. Nguồn nhân lực của các chủ đầu tư cũ bị phân tán do bố trí công tác mới, gây khó khăn lớn trong việc bàn giao, giải trình, chuyển giao tài liệu và số liệu. Công tác bồi thường GPMB một số dự án còn chậm, các khó khăn, vướng mắc có liên quan về bồi thường GPMB còn tồn tại kéo dài, chưa giải quyết, xử lý triệt để...

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang phát biểu đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm về nguồn vật liệu đất đắp cho các công trình, dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan Trung ương; yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trong việc thực hiện công tác bàn giao dự án khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Đối với các nội dung vướng mắc liên quan đến công tác bàn giao các dự án do các huyện chuyển về xã, các xã cũ chuyển về xã mới, đồng chí giao các đồng chí nguyên Bí thư, Chủ tịch huyện (cũ); Bí thư, chủ tịch xã (cũ), Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Trưởng ban QLDA huyện (cũ) chịu trách nhiệm thực hiện hoàn thiện công tác bàn giao, xác định chính xác số liệu liên quan đến các dự án thực hiện bàn giao.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo công tác bàn giao, tiếp nhận và triển khai thực hiện các dự án từ cấp huyện về cấp tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao Sở Tài Chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa các quy định của pháp luật về phân cấp, quản lý nhà nước về đầu tư công; biên tập sổ tay điện tử về trình tự thủ tục thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, hướng dẫn cho các Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư, UBND các xã trên địa bàn tỉnh thực hiện. Khẩn trương hoàn thiện danh mục dự án trọng điểm năm 2025, dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030 của tỉnh; Tham mưu xây dựng các Tổ công tác đặc biệt do 8 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đôn đốc tiến độ một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo thực hiện kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của các dự án trên địa bàn. Thường xuyên rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn năm 2025 của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn, hoàn thành xong trước 30/9/2025. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quyết toán hoàn thành; đặc biệt là các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán.

Toàn cảnh hội nghị

Kho bạc nhà nước tỉnh: Tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát chi, khi đầy đủ hồ sơ dự án phải giải ngân chậm nhất trong thời hạn 03 ngày; đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm kết quả giải ngân đầu tư công. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Chủ trì tham mưu các nội dung thực hiện Luật Đất đai 2024 về hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, bàn giao, thu hồi đất; Chủ trì giải quyết các vướng mắc phát sinh của các dự án, công trình quan trọng, dự án liên vùng... Sở Xây dựng tăng cường tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan tới việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng (đất, cát, đá...); khảo sát, đánh giá cụ thể trữ lượng đất đắp của các mỏ đất đã được cấp phép và nhu cầu sử dụng đất đắp cho các công trình trên địa bàn tỉnh; thường xuyên công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất 03 khu vực nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định pháp luật và thực tế triển khai.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát chính xác số liệu chuyển tiếp dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sang kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Nghiên cứu, đề xuất một số chương trình/nghị quyết đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 theo hướng tập trung vốn để thực hiện hoàn thành số dự án chuyển tiếp mới tính đến đầu tư các nhiệm vụ/dự án mới giai đoạn 2026-2030; ưu tiên đề xuất các dự án phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; các dự án đảm bảo an sinh xã hội (giáo dục, y tế...).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường; Trưởng các Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư nghiêm túc rà soát các dự án tồn đọng kéo dài, chấp hành chế độ báo cáo và khẩn trương khắc phục, xử lý các tồn tại, hạn chế, vướng mắc theo chỉ đạo của UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong tổ chức thực hiện. Phấn đấu đến ngày 31/12/2025, giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đối với tất cả các nguồn vốn.

Đinh Vũ