Tây Ban Nha nhất bảng H, Cape Verde viết tiếp câu chuyện cổ tích

Đội tuyển Tây Ban Nha khép lại vòng bảng FIFA World Cup 2026 bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Uruguay để giành ngôi nhất bảng H, trong khi Cape Verde tiếp tục tạo nên bất ngờ lớn khi cầm hòa Saudi Arabia 0-0, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng 32 đội.

Lamine Yamal tranh bóng cùng tuyển thủ Uruguay. Ảnh: FIFA

Sáng 27/6 (giờ Việt Nam), ở trận đấu tâm điểm của bảng H diễn ra trên sân Guadalajara, Tây Ban Nha và Uruguay bước vào cuộc đối đầu với những mục tiêu khác nhau. Trong khi “La Roja” chỉ cần một kết quả thuận lợi để bảo toàn ngôi đầu bảng, đại diện Nam Mỹ buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Đúng như dự đoán, Tây Ban Nha hoàn toàn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội. Các học trò của huấn luyện viên Luis de la Fuente liên tục triển khai những pha phối hợp ngắn, khiến Uruguay phải lùi sâu phòng ngự và gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phản công.

Sau nhiều nỗ lực, đội bóng châu Âu đã tìm được bàn mở tỷ số ở phút 42. Từ đường căng ngang của Marcos Llorente bên cánh phải, Alex Baena khống chế gọn gàng rồi tung cú sút bằng chân trái. Thủ thành kỳ cựu Fernando Muslera mắc sai lầm khi không thể bắt dính bóng, để bóng từ từ lăn vào lưới, mang về lợi thế cho Tây Ban Nha.

Alex Baena ăn mừng bàn mở tỷ số của Tây Ban Nha. Ảnh: FIFA

Sai lầm này khiến huấn luyện viên Marcelo Bielsa quyết định thay Muslera bằng Sergio Rochet ngay đầu hiệp 2 trong nỗ lực làm mới hàng phòng ngự.

Sau giờ nghỉ, Uruguay buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước khả năng kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ vượt trội của Tây Ban Nha, đại diện Nam Mỹ không tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt. Ở chiều ngược lại, Ferran Torres suýt nhân đôi cách biệt khi cú dứt điểm ở cuối trận đưa bóng dội xà ngang.

Những nỗ lực của Uruguay càng trở nên vô nghĩa khi Agustin Canobbio phải nhận thẻ đỏ trong thời gian bù giờ sau pha vào bóng nguy hiểm với Pau Cubarsi, khép lại một kỳ World Cup đáng thất vọng của đội bóng từng hai lần vô địch thế giới.

Chiến thắng giúp Tây Ban Nha kết thúc vòng bảng với 7 điểm, giữ sạch lưới cả ba trận và giành ngôi nhất bảng H. Đáng chú ý, đây cũng là chiến thắng đầu tiên của “La Roja” trước Uruguay trong lịch sử các kỳ World Cup, sau hai lần đối đầu trước đó đều kết thúc với tỷ số hòa.

* Ở trận đấu còn lại cùng khung giờ, Cape Verde tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của World Cup 2026 khi cầm hòa Saudi Arabia 0-0 để giành vé vào vòng 32 đội với vị trí nhì bảng.

Cape Verde ăn mừng với tấm vé vào vòng loại trực tiếp. Ảnh: FIFA

Sau khi gây bất ngờ với trận hòa Tây Ban Nha ở ngày ra quân và chia điểm cùng Uruguay, đại diện đến từ quốc đảo nhỏ ở châu Phi chỉ cần thêm một kết quả hòa để tự quyết số phận. Trước đối thủ cũng buộc phải thắng là Saudi Arabia, Cape Verde nhập cuộc thận trọng nhưng vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Jamiro Monteiro là người đầu tiên thử tài thủ môn Mohammed Al-Owais bằng cú sút chìm trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Cape Verde tiếp tục gia tăng sức ép với các pha dứt điểm của Monteiro, Kevin Pina và Laros Duarte, nhưng Al-Owais đã có một ngày thi đấu xuất sắc để giữ sạch mành lưới cho Saudi Arabia.

Ở những phút cuối, Nuno da Costa bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đệm bóng chệch cột dọc trong thế đối mặt khung thành rộng mở. Dù vậy, kết quả hòa vẫn đủ để Cape Verde hoàn thành mục tiêu lịch sử khi trận đấu cùng giờ chứng kiến Uruguay thất bại trước Tây Ban Nha.

Khép lại vòng bảng, Cape Verde giành 3 điểm sau ba trận hòa liên tiếp và trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Chile tại World Cup 1998 vượt qua vòng bảng mà không thắng trận nào.

Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Bubista ở vòng 32 đội sẽ là đương kim vô địch Argentina, hứa hẹn một thử thách cực đại nhưng cũng là cột mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá quốc đảo này.

Kết thúc bảng H, Tây Ban Nha đứng đầu với 7 điểm, Cape Verde xếp thứ hai với 3 điểm sau ba trận hòa, trong khi Uruguay và Saudi Arabia lần lượt đứng thứ ba và thứ tư với cùng 2 điểm, chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng.

Theo nhandan.vn