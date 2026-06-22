Tây Ban Nha thắng đậm 4-0 Saudi Arabia

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Đội tuyển Tây Ban Nha khẳng định sức mạnh của một trong những ứng cử viên vô địch World Cup 2026 khi đánh bại Saudi Arabia 4-0 ở lượt trận thứ hai bảng H. Mikel Oyarzabal lập cú đúp, trong khi tài năng trẻ Lamine Yamal tiếp tục tỏa sáng, giúp “La Roja” tiến sát tấm vé vào vòng 32 đội.
Lamine Yamal có bàn thắng đầu tiên tại World Cup. Ảnh: FIFA
Bàn thắng
Tây Ban Nha: Yamal (10'), Oyarzabal (21', 24'), Tambakti (49', phản lưới)
Đội hình ra sân
Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Olmo, Pedri; Yamal, Baena, Oyarzabal.
Saudi Arabia: Al Owais; Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Al Amri, Al Harbi; Nasser Al Dawsari, Al Khaibari, Al Juwayr; Al Buraikan, Salem Al Dawsari.
Sau trận hòa bất ngờ 0-0 trước Cape Verde ở ngày ra quân, Tây Ban Nha nhập cuộc đầy quyết tâm trên sân Atlanta. Các học trò của huấn luyện viên Luis de la Fuente nhanh chóng áp đặt thế trận, dồn ép đối thủ Saudi Arabia ngay từ những phút đầu.
Phút 10, Tây Ban Nha mở tỷ số sau pha phối hợp đẹp mắt. Mikel Oyarzabal thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Lamine Yamal băng vào đệm bóng cận thành, đưa “La Roja” vượt lên dẫn trước 1-0.
Bàn thắng sớm giúp đại diện châu Âu thi đấu càng thêm hưng phấn. Chỉ hơn 10 phút sau, Oyarzabal trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số. Phút 21, tiền đạo của Real Sociedad tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt.
Đến phút 24, Oyarzabal hoàn tất cú đúp với thêm một pha dứt điểm ở cự ly gần sau khi Saudi Arabia tiếp tục lúng túng trong khâu phòng ngự trước sức ép liên tục của Tây Ban Nha.
Dẫn trước 3-0 chỉ sau chưa đầy nửa giờ thi đấu, Tây Ban Nha hoàn toàn kiểm soát thế trận. Oyarzabal thậm chí còn suýt hoàn tất cú hat-trick trước giờ nghỉ khi một cú dứt điểm táo bạo đưa bóng dội xà ngang khung thành Saudi Arabia.
Sau giờ nghỉ, dù huấn luyện viên De la Fuente rút cả Yamal lẫn Oyarzabal ra sân, sức ép từ Tây Ban Nha vẫn không suy giảm. Phút 49, hậu vệ Hassan Altambakti vô tình phản lưới nhà sau tình huống thủ môn Mohammed Alowais cản phá cú vô-lê của Marc Cucurella, qua đó ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng áo đỏ.
Với cú đúp bàn thắng cùng một pha kiến tạo, Mikel Oyarzabal được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Bên cạnh chiến thắng thuyết phục của Tây Ban Nha, Lamine Yamal cũng tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử. Ở tuổi 18 và 343 ngày, ngôi sao của Barcelona trở thành cầu thủ trẻ thứ 8 ghi bàn trong lịch sử World Cup và là cầu thủ trẻ thứ 2 của Tây Ban Nha làm được điều này, chỉ sau Gavi tại World Cup 2022.
Sau hai lượt trận, Tây Ban Nha vươn lên dẫn đầu bảng H với 4 điểm, ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới. Saudi Arabia đứng thứ ba với 1 điểm và hiệu số -4, trong khi Uruguay và Cape Verde vẫn còn một trận chưa đấu ở lượt thứ hai.
Với cục diện hiện tại, Tây Ban Nha chỉ cần thêm một trận hòa trước Uruguay ở lượt cuối là đủ để giành vé vào vòng 32 đội. Trong khi đó, Saudi Arabia buộc phải hướng tới chiến thắng trước Cabo Verde nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.
Theo nhandan.vn
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