Tên miền .vn sẽ cấp phát tự do nếu 2 lần đấu giá không thành

Theo đại diện Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), tên miền quốc gia .vn nếu không tìm được người mua sau hai lần đấu giá sẽ được chuyển sang hình thức cấp phát tự do.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ sáng 1/4, ông Thái Hữu Lý - Trưởng phòng Phát triển dịch vụ, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), thông tin về việc đấu giá tên miền hai ký tự .vn.

Trước đó, trong các ngày từ 18 đến 20/3, đơn vị này đã phối hợp tổ chức thành công đấu giá tên miền quốc gia ".vn" đầu tiên tại Việt Nam.

Theo đại diện VNNIC, việc đấu giá tên miền .vn đánh dấu bước thay đổi trong cách phân bổ tài nguyên Internet tại Việt Nam, khi những tên miền có giá trị được đưa vào cơ chế thị trường. Thay vì cấp phát theo đăng ký trước, tài nguyên này được phân bổ công khai, minh bạch, lựa chọn người trả giá cao nhất.

Kết quả, đợt đấu giá này ghi nhận 37 trên tổng số 50 tên miền được đấu giá thành công, đạt tỷ lệ khoảng 75%. Mức giá cao nhất ghi nhận khoảng 1,5 tỷ đồng, trong khi một số phiên có tới 85 lượt trả giá cho một tên miền.

Theo đại diện VNNIC, kết quả này cho thấy sức hút của tài nguyên tên miền, đặc biệt với nhóm tên miền ngắn, dễ nhớ. Không chỉ là địa chỉ truy cập Internet, tên miền ngày càng được nhìn nhận như một tài sản số, gắn với thương hiệu và hoạt động trên môi trường trực tuyến.

Việc đưa tên miền vào đấu giá cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia .vn trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Tên miền được xem là yếu tố giúp đảm bảo tính xác thực, an toàn và tin cậy trên không gian mạng, nhất là với doanh nghiệp và tổ chức.

Ông Lý cho biết sau khi có kết quả đấu giá, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định công nhận vào ngày 27/3, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.

Người trúng đấu giá có 15 ngày để hoàn tất nghĩa vụ tài chính và 6 tháng để đăng ký tên miền. VNNIC sẽ chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức trúng đấu giá nhằm thúc đẩy quá trình đăng ký, đưa tên miền vào khai thác sớm, tránh lãng phí tài nguyên.

Trong năm 2026, VNNIC dự kiến sẽ tổ chức đấu giá khoảng 100 tên miền, chia làm hai đợt vào tháng 3 và tháng 6. Đợt đấu giá thứ hai dự kiến diễn ra vào tháng 6 với 50 tên miền tiếp theo.

Hoạt động này kỳ vọng tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng, tổ chức doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các chủ thể tiếp cận và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên Internet quốc gia.

Đại diện VNNIC cho biết sẽ rút kinh nghiệm từ đợt đầu để tối ưu quy trình, cải thiện trải nghiệm người tham gia và nâng cao hiệu quả đấu giá. Sau khi hoàn tất hai đợt đấu giá, VNNIC sẽ tổng kết và đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ phương án tiếp tục triển khai với các tên miền còn lại.

Theo quy định, nếu một tên miền đấu giá không thành sau hai lần, sẽ được chuyển sang hình thức cấp phát tự do.

