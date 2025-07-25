Thái Hòa trọn nghĩa, vẹn tình

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hàng trăm người con ưu tú của xã Thái Hòa đã lên đường nhập ngũ, anh dũng chiến đấu, hy sinh, góp phần giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Thể hiện lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, người có công (NCC) với cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thái Hòa luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Được sự hỗ trợ của chính quyền xã Thái Hòa, gia đình ông Hà Ngọc Tố đã có điều kiện sửa chữa, cải tạo nhà ở khang trang, sạch đẹp.

Xã Thái Hòa hiện nay quản lý 519 đối tượng NCC với cách mạng, trong đó có 272 thân nhân liệt sĩ; 165 thương, bệnh binh; 38 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 3 cán bộ lão thành cách mạng; 41 thân nhân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân xã Thái Hòa luôn quan tâm đặc biệt đến các gia đình chính sách, NCC thông qua những việc làm thiết thực như: Thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng đúng, đủ, kịp thời; xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, tặng quà các gia đình NCC; tu sửa, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ... Ngoài ra, xã còn chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể thực hiện phong trào xây dựng nghĩa trang liệt sĩ xanh, sạch, đẹp và thường xuyên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, xã Thái Hòa ưu tiên hỗ trợ học tập, phối hợp giải quyết việc làm cho các đối tượng là con em thương, bệnh binh, liệt sĩ, thân nhân NCC. Trong công tác giảm nghèo, nhiều gia đình NCC khó khăn đã được hỗ trợ hoặc vay vốn từ các chương trình tín dụng ưu đãi. Hằng năm, xã luôn dành một phần kinh phí để thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm và trợ cấp đột xuất cho các đối tượng ốm đau, hoạn nạn, khó khăn.

Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Thái Hòa không chỉ khiến các thương, bệnh binh, gia đình chính sách ấm lòng hơn mà còn thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Thực tế, đến nay, các hộ gia đình chính sách, NCC trên địa bàn xã đều có mức sống khá hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương.

Ông Hà Ngọc Tố - nạn nhân chất độc da cam/dioxin, thân nhân liệt sĩ Hà Ngọc Thư chia sẻ: Những năm qua, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền xã và Nhân dân địa phương. Đặc biệt, vừa qua, gia đình được hỗ trợ 30 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa nhà ở. Điều này không chỉ giúp gia đình có chỗ ở ổn định mà còn là nguồn động viên to lớn giúp gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Chính quyền xã Thái Hòa thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Ông Dương Thành Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Hòa cho biết: Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), xã Thái Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, NCC; tổ chức ra quân dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ... Xã luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện các chế độ, chính sách đối với thương bệnh binh, gia đình chính sách, NCC là nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể và Nhân dân trong việc thực hiện chính sách, chế độ đối với NCC; tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi dành cho NCC; thực hiện tốt công tác điều dưỡng tại nhà đối với NCC và thân nhân; phát động phong trào đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ sinh kế, tặng vật dụng thiết yếu cho gia đình NCC; quan tâm đầu tư, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ; thường xuyên tổ chức thăm viếng, dâng hương tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ; thăm và tặng quà các gia đình có công với cách mạng...

Trần Tỉnh