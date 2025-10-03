Thăm hỏi, tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Trung Sơn

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày Tết Trung thu - Ngày hội của thiếu nhi cả nước, chiều 3/10, đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã về chung vui, thăm hỏi tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trung Sơn.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế, xã Trung Sơn và đơn vị tài trợ - Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Phương Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh và các đại biểu trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Trung Sơn

Trung Sơn là xã vùng cao đặc biệt khó khăn nằm ở phía tây tỉnh Phú Thọ với 99% đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã có 1.747 trẻ em, trong đó trẻ em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo là 781 cháu. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Trong đó, xã triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số; đồng thời thành lập mạng lưới các công tác viên trẻ em là cán bộ y tế các thôn, bản trên địa bàn xã. 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng đầy đủ, 100% trẻ em đăng ký khai sinh được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định; đảm bảo tất cả số trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và công bằng tại các cơ sở khám, chữa bệnh...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu tại chương trình

Vui Tết trung thu cùng các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn xã Trung Sơn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh đã ân cần thăm hỏi, động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng và các thành viên trong gia đình vui vẻ, luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập, vượt khó vươn lên để góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Đồng chí khẳng định: Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để thiếu niên, nhi đồng có nhiều cơ hội phát triển toàn diện. Đồng chí mong muốn các cháu chăm ngoan, hiếu thảo, tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động có ích cho cộng đồng, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên. Để các em học sinh được sống và học tập tốt hơn, đồng chí kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội, mạnh thường quân và phụ huynh tiếp tục chung tay quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành và nhà tài trợ đã trao tặng 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trung Sơn. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng hiện vật. Đây là món quà ý nghĩa giúp động viên tinh thần và vật chất để các cháu đón Tết Trung thu trọn vẹn, vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc.

Các đại biểu tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Trung Sơn

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh và các đại biểu thăm địa điểm đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc mới của xã Trung Sơn

Chia sẻ với những khó khăn mà cán bộ, Nhân dân trên địa bàn chịu ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 5 vừa qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết định đã đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc cho Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã. Đây là sự quan tâm, hỗ trợ rất kịp thời để khắc phục sạt lở đất do thiên tai và đầu tư cơ sở hạ tầng đối với vùng khó khăn, đồng thời đảm bảo an toàn và các điều kiện làm việc của cán bộ công chức xã để phục vụ tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân trên địa bàn.

Ngọc Lam