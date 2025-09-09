Văn hóa - Xã hội
Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 64 năm Ngày thảm hoạ da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2025), ngày 9/9, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin (NNCĐDC/Dioxin) Phú Thọ phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức trao quà cho NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã: Đoan Hùng, Chân Mộng, Tây Cốc và Chí Đám, mỗi suất trị giá hơn 2 triệu đồng.

Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lãnh đạo Hội NNCĐDC Phú Thọ và Hội Doanh nhân trẻ tặng quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Vân ở xã Tây Cốc.

Đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà trực tiếp cho 5 gia đình NNCĐDC gồm các ông: Đinh Văn Cương, xã Chân Mộng; Nguyễn Văn Quý, xã Đoan Hùng; các chị: Nguyễn Thị Hằng, xã Đoan Hùng; Nguyễn Thị Bình, xã Chí Đám và Nguyễn Thị Vân, xã Tây Cốc.

Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn tặng qùa cho chị Nguyễn Thị Bình, nạn nhân CĐDC ở xã Chí Đám.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Hội NNCĐDC/Dioxin Phú Thọ và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những mất mát, thiệt thòi, nỗi đau do hậu quả chiến tranh để lại mà các nạn nhân cùng người thân phải gánh chịu hàng ngày.

Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn tặng quà cho NNCĐDC Nguyễn Thị Hằng ở xã Đoan Hùng.

Chương trình nhằm tiếp tục thực hiện tốt Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và Chương trình phối hợp hoạt động, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam giữa Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam đã ký kết, góp phần giúp đỡ các gia đình nạn nhân khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Hồng Nhung


Hồng Nhung

