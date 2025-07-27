Thăm, tặng quà tri ân gia đình liệt sĩ

Chiều 27/7, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 * 27/7/2025), Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 355 và Ban liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ phối hợp với chính quyền, đoàn thể phường Việt Trì đến thăm, tặng quà tri ân cho gia đình ông Nguyễn Trung Tiến (phường Việt Trì) - em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Đại diện Ban liên lạc CCB Sư đoàn 355 và Ban liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ trao tặng quà cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh sinh năm 1957, là người con thứ 3 trong gia đình có 9 anh em trai và có sáu người tham gia quân ngũ. Năm 1978, với tinh thần nhiệt huyết và lý tưởng cách mạng, liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, trở thành chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 30, Tỉnh đội Hoàng Liên Sơn (nay thuộc Sư đoàn 355, Quân khu 2). Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, ngày 17/2/1979, anh Vĩnh đã hy sinh, hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ban liên lạc CCB Sư đoàn 355 và Ban liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ thắp hương tri ân liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh.

Tại gia đình, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ; thắp hương tưởng niệm và trao tặng phần quà tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 355 và Ban liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ cùng toàn thể cán bộ địa phương đến thăm hỏi gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội của Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, Ban liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn và Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 355 tỉnh Phú Thọ đối với các liệt sĩ và thân nhân của họ, đồng thời, lan tỏa truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ.

Bảo Thoa