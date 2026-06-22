Thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện lĩnh vực dân tộc 6 tháng đầu năm

Sáng 22/6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 đối với lĩnh vực dân tộc của UBND tỉnh; dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Chúc - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo thẩm tra, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác dân tộc và việc triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Các chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai kịp thời, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Tổng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chuyển sang năm 2026 đạt trên 488 tỷ đồng. Đến hết tháng 5/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được 33,3 tỷ đồng, đạt 6,8% kế hoạch.

Đồng chí Bùi Văn Chúc - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông về giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được duy trì hiệu quả. Nhờ đó, điều kiện sản xuất, sinh hoạt của người dân từng bước được nâng cao, khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các khu vực khác trong tỉnh ngày càng được thu hẹp.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, theo định hướng mới, ba chương trình mục tiêu quốc (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) sẽ được tích hợp thành một chương trình mục tiêu quốc gia thống nhất. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để phân bổ, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước, bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng an toàn khu trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; kết cấu hạ tầng tại một số địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa chưa đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế; nguy cơ tái nghèo ở một số địa phương vẫn hiện hữu.

Đối với dự thảo Nghị quyết, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương; căn cứ xác định định mức phân bổ vốn cũng như các nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương nhấn mạnh, việc tích hợp ba chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình thống nhất trong giai đoạn 2026-2030 là chủ trương lớn, song quá trình triển khai không tránh khỏi những khó khăn.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ các tiêu chí để triển khai chương trình hiệu quả, nhất là tiêu chí phân bổ nguồn vốn. Đồng thời, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các chính sách dân tộc, chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các chương trình, dự án, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Chúc - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khẳng định sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo thẩm tra. Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá chính sách hỗ trợ đất đai đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nghiên cứu những khó khăn phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động tại vùng khó khăn nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân miền núi.

Thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách để trình HĐND tỉnh xem xét, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Lê Minh