Tháng Ba tìm về Nghĩa Lĩnh

Tỉnh Phú Thọ đang gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị cho Lễ hội Đền Hùng năm nay, với sự tham gia của nhiều lực lượng, đơn vị và sự chung tay của 18 cụm xã trên toàn tỉnh, hướng tới một mùa lễ hội trang nghiêm, an toàn, giàu bản sắc.

Chỉnh trang đón ngày khai hội

Dù thời tiết những ngày qua nắng nóng đột biến, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (xã Hy Cương), không khí chuẩn bị cho lễ hội vẫn diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Hàng trăm cán bộ, nhân viên Khu di tích được huy động chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh toàn bộ quần thể núi Nghĩa Lĩnh.

Khung cảnh càng trở nên náo nhiệt bởi sự chung tay của gần 300 bạn trẻ của Hội Yêu Rác tỉnh Phú Thọ và các tình nguyện viên đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên khi quét dọn nhặt rác và trồng mới 500 cây xanh dọc đường dẫn sang Đền thờ Mẫu Âu Cơ.

Hiện khu vực các đền, bậc lên xuống, dọc đường dạo, trục hành lễ và nơi có quầy hàng đã được lắp đặt bổ sung thùng rác, nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn, cảnh báo an toàn cháy nổ.

Tất cả các đền đã bố trí chốt y tế và sẽ phân công nhân lực bác sĩ, y tá với đủ cơ số thuốc, duy trì chế độ trực suốt 10 ngày Lễ hội cùng xe cứu thương, thiết bị chuyên dụng tại các điểm trọng yếu ven chân núi.

Những ngày nghỉ lễ, đông đảo Nhân dân và du khách về với Lễ hội Đền Hùng.

Khu di tích cũng đã lắp đặt hơn 300 pa-nô, treo hơn 1.000 cờ hội, hồng kỳ, và rất nhiều bảng quét mã QR tra cứu thông tin Lễ hội. Tại tất cả lối vào Khu di tích đều có biển chỉ dẫn bãi đỗ xe. Tại những khu vực tập trung đông người đều gắn số điện thoại nóng hỗ trợ cấp cứu, an ninh trật tự, tìm đồ thất lạc...

Tại khu vực Bảo tàng Hùng Vương, sân đã được lát mới khang trang; nhà Công quán đón khách đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Khu hội trại ven sân hành lễ trở nên nhộn nhịp khi 18 cụm xã đến từ ba tỉnh cũ Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình khẩn trương dựng trại, lắp đặt trang thiết bị, sẵn sàng mang đến không gian văn hóa đa sắc màu.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 nhấn mạnh khi chỉ đạo công tác chuẩn bị Lễ hội Đền Hùng năm 2926: Các trại đều phải đảm bảo thẩm mỹ, kết cấu vững chắc để tái sử dụng năm sau, và sau mỗi Lễ hội sẽ được bàn giao cho Khu di tích tiếp tục khai thác phục vụ tham quan, du lịch.

Không gian Khu di tích được tăng cường trồng hàng trăm cây mộc miên cùng hàng nghìn cây xanh các loại. Dọc hai bên trục hành lễ, những luống hoa hướng dương mới trồng đã bắt đầu nở, tạo điểm nhấn hấp dẫn cho du khách, đặc biệt là giới trẻ “check-in”. Khu vực này gắn với hội trại và các chương trình biểu diễn nghệ thuật liên tục trong suốt 10 ngày lễ hội, hứa hẹn mang lại trải nghiệm sinh động.

Tưng bừng các hoạt động trước ngày khai hội

Liên tục những ngày qua, nhiều hoạt động liên quan Lễ hội Đền Hùng 2026 đã bắt đầu diễn ra sôi động tại Việt Trì và Khu di tích. Mở đầu là lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của nhiều xã, phường như Đông Thành, Lương Sơn, Hòa Bình, Thượng Cốc, Tân Hòa... Trước anh linh các Vua Hùng, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2025 và quý I/2026, đặc biệt là việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; nguyện đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra, phấn đấu xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu mạnh.

Mở màn chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn là Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP.HCM 2026 với chủ đề “Non sông liền một giải” (chặng 1 đã diễn ra sáng 3/4 tại công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì cũ, chặng cuối kết thúc dịp 30/4 sau khi xuyên Việt tới TP.HCM).

Tiếp đến là Giải chạy Marathon Đền Hùng có hơn 4000 vận động viên tham gia khá sôi động với chủ đề “Về nguồn”. Theo kế hoạch. giải Golf Cúp Hùng Vương sẽ diễn ra ngày 11/4 với chủ đề “Hào khí Văn Lang” có sự góp mặt của 600 golfer.

Dường như Lễ hội Đền Hùng đã thực sự xây dựng được một thương hiệu mạnh, có nhiều hoạt động hấp dẫn khi phát huy được lợi thế cội nguồn “độc bản” của cả nước.

Giải chạy Về nguồn được tổ chức thành công, ghi dấu ấn trong lòng các vận động viên về một Phú Thọ mến khách và bình yên. Ảnh: CTV

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện tất cả các cụm xã đã sẵn sàng mang tới Lễ hội những chương trình nghệ thuật và sản phẩm đặc trưng riêng có. Đây là lần đầu tiên hàng chục xã được cử đại diện góp mặt trong này hội lớn của cả dân tộc.

Du khách đến với Lễ hội sẽ được trải nghiệm, thưởng thức nhiều hơn những làn chiêng, màn đuống của đồng bào khu vực Hòa Bình lần đầu tiên mang tới. Những chàng trai thôn Cổ Tích (xã Hy Cương) đang tích cực luyện tập rước kiệu; những nghệ nhân làng Xoan cổ (xã Vân Phú) cũng đang tất bật luyện tập, hứa hẹn mang đến Lễ hội những buổi trình diễn nghệ thuật di sản đặc sắc.

Đặc biệt, một Lễ hội dân gian đường phố và đêm pháo hoa tầm cao được chuẩn bị công phu đã sẵn sàng đón khách thập phương tại Việt Trì.

Công tác vệ sinh môi trường nhằm bảo đảm cảnh quan Đền Hùng xanh, sạch, đẹp phục vụ ngày khai hội đang được Ban Quản lý Khu Di tích tăng cường triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cho biết công tác chuẩn bị đang diễn ra đúng tiến độ, trong đó nhiều phần việc đã hoàn thành, sẵn sàng cho một Lễ hội trang nghiêm, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

Công an tỉnh đã khảo sát kỹ và xây dựng phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự với hệ thống Trung tâm thông tin chỉ huy, camera giám sát. Tại vùng lõi Khu di tích, đội ngũ xe điện cũng đã chuẩn bị tốt phương đưa đón khách an toàn, thân thiện.

Khu hội trại sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, mới, sinh động hơn, và đặc biệt có sản vật đang dạng, phong phú đến từ các cụm xã vùng sâu xa, đồng bào thiểu số do có thêm địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ.

Tăng cường trồng bổ sung cây xanh, chỉnh trang khuôn viên Khu Di tích, hướng tới xây dựng Đền Hùng xanh, sạch, đẹp trong lòng du khách gần xa.

Một mùa lễ hội được chuẩn bị công phu, bài bản, dù tổ chức quy mô cấp tỉnh nhưng vẫn toát lên khí thế lớn lao, phản ánh tiềm năng và sức bật mới sau sáp nhập.

Từ trước Tết Nguyên đán, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều cuộc họp, phân công nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt chú trọng công tác tổ chức ngày Giỗ Tổ bảo đảm trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm.

Việc thành lập Trung tâm Báo chí và định hướng đội ngũ phóng viên trở thành “đại sứ văn hóa du lịch” cho thấy quyết tâm quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đất Tổ đến bạn bè trong và ngoài nước.

Bởi lẽ, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là sự kiện văn hóa - chính trị đặc biệt quan trọng của quốc gia, mà còn là dịp tôn vinh bản sắc dân tộc, hun đúc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tháng Ba tìm về Nghĩa Lĩnh không chỉ là hành trình tham quan mà còn là cuộc trở về cội nguồn thiêng liêng. Trong không gian linh thiêng ấy, mỗi người con đất Việt như được thanh lọc tâm hồn, bồi đắp thêm niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước.

Lễ hội Đền Hùng vì thế mãi là điểm tựa tinh thần, là sợi dây kết nối cộng đồng người Việt, cùng hướng về cội nguồn và vững bước trên hành trình phát triển.

Quốc Tùng