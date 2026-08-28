Tháng Tám về xã Tu Vũ anh hùng

Những ngày Tháng Tám trở lại xã Tu Vũ, Tượng đài Chiến thắng Tu Vũ uy nghiêm giữa vùng quê thanh bình gợi nhớ về một thời mưa bom, bão đạn. 75 năm trôi qua, dấu tích của trận đánh năm xưa không chỉ nằm lại trên những trang sử vàng chói lọi, mà được tiếp nối bằng sức sống mới của một vùng quê giàu khát vọng vươn lên.

Sản xuất cửa thép tại Công ty cổ phần cửa thép Trường Phát, xã Tu Vũ.

Đêm 10/12/1951, Trung đoàn 88 (Đại đoàn 308) phối hợp cùng quân dân địa phương bất ngờ tấn công cứ điểm Tu Vũ - vị trí phòng ngự then chốt trên tuyến sông Đà của quân Pháp, mở màn Chiến dịch Hòa Bình. Sau hơn 5 giờ chiến đấu oanh liệt, quân ta làm chủ hoàn toàn trận địa, đập tan mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ của địch. Trận đánh trở thành biểu tượng bất tử về tinh thần kiên cường, sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ giữa bộ đội chủ lực và lực lượng tại chỗ. Với chiến công xuất sắc, Trung đoàn 88 vinh dự được Bác Hồ trao tặng danh hiệu “Trung đoàn Tu Vũ”. Năm 1998, Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tu Vũ vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp. Đồng chí Dương Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tu Vũ xúc động cho biết: Trân trọng quá khứ, ghi nhớ sự hy sinh của các thế hệ cha anh, điều quan trọng nhất đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tu Vũ hôm nay là biến niềm tự hào lịch sử thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Sự đổi thay hiện hữu trên từng ngõ xóm, cánh đồng. Sau khi sáp nhập 3 xã Tu Vũ, Đồng Trung và Hoàng Xá thành đơn vị hành chính mới đã mở ra không gian phát triển đa ngành nghề, kết nối hạ tầng giao thông, các vùng sản xuất chuyên canh, cụm công nghiệp và điểm du lịch. Những thành quả tích lũy từ các địa phương trước sáp nhập trở thành bệ phóng vững chắc cho hành trình mới. Nhiệm kỳ qua, địa phương đã huy động các nguồn lực đầu tư 80 công trình hạ tầng với tổng kinh phí hơn 385 tỷ đồng; vận động Nhân dân đóng góp cải tạo, nâng cấp hơn 28 km đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, tư duy sản xuất nông nghiệp của người dân có bước chuyển đổi mạnh mẽ. Từ manh mún, nhỏ lẻ, người dân Tu Vũ chủ động dồn đổi, tích tụ đất đai, hình thành các vùng chuyên canh, trang trại, gia trại quy mô lớn và đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp từ sản xuất đến tiêu thụ. Đến nay, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản của xã đạt hơn 125 triệu đồng.

Bên cạnh đó, bức tranh kinh tế Tu Vũ có sự đóng góp tích cực của ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Toàn xã hiện có hơn 800 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó có 78 doanh nghiệp, hợp tác xã quy mô lớn, tạo việc làm cho hơn 13.500 lao động. Cụm công nghiệp Hoàng Xá với hơn 37 ha, thu hút 27 doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực may mặc, bao bì, cơ khí, thiết bị gia dụng..., giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 8 - 15 triệu đồng/người/tháng. Sự hiện diện của các nhà máy đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, giảm phụ thuộc vào nông nghiệp nhưng vẫn bảo tồn được thế mạnh nông thôn.

Không dừng lại ở nông nghiệp và công nghiệp, Tu Vũ đang khơi thông “dòng chảy” phát triển mới từ chính các giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên độc đáo. Việc sáp nhập giúp địa phương xâu chuỗi các điểm đến hấp dẫn như: Đền Lăng Sương, Tượng đài Chiến thắng Tu Vũ, không gian sông Đà hữu tình cùng các khu nghỉ dưỡng khoáng nóng đẳng cấp và mô hình du lịch trải nghiệm sinh thái. Sức hút của du lịch Tu Vũ được chứng minh qua những con số ấn tượng: Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đón hơn 229.000 lượt du khách (trong đó khách lưu trú đạt 119.000 lượt), doanh thu ước đạt 240,7 tỷ đồng. Địa phương xác định phát triển du lịch, dịch vụ bền vững là khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới tạo sinh kế lâu dài và nâng cao đời sống cho người dân.

Bên cạnh tăng trưởng kinh tế, bộ máy chính quyền xã sau sáp nhập nhanh chóng ổn định và vận hành hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm nay, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 229 tỷ đồng (đạt 80,5% kế hoạch); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 850 tỷ đồng. Công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính đạt kết quả tích cực với 100% hồ sơ được giải quyết trực tuyến; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% người dân sử dụng nước sạch... Dẫu phía trước còn nhiều thách thức khi quy mô địa bàn rộng đòi hỏi nguồn lực lớn để hoàn thiện hạ tầng, kết nối vùng sản xuất và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tu Vũ vẫn kiên định mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Từ chiến trường ác liệt bên sông Đà năm xưa đến một vùng quê trù phú hôm nay, Tu Vũ đã vươn mình mạnh mẽ. Nếu các thế hệ đi trước viết nên trang sử anh hùng bằng lòng dũng cảm và sự hy sinh, thì thế hệ hôm nay đang viết tiếp trang sử mới bằng trí tuệ, sự sáng tạo và khát vọng phát triển. Tháng Tám với sắc xanh bạt ngàn của đồng ruộng, những con đường bê tông thênh thang và nhịp sống công nghiệp sôi động, Tu Vũ - vùng đất anh hùng đang tự tin vững bước trên con đường xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngọc Tuấn