Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra việc số hóa hồ sơ đảng viên tại Đảng bộ xã Hoàng Cương

Ngày 27/8, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực tế và làm việc với Đảng bộ xã Hoàng Cương về tình hình triển khai nhiệm vụ số hóa hồ sơ đảng viên. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra công tác số hóa hồ sơ, tài liệu Đảng tại Đảng bộ xã Hoàng Cương.

Đảng bộ xã Hoàng Cương hiện có 34 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gồm 23 chi bộ thôn, 5 đảng bộ cơ sở, 5 chi bộ trường học sau sắp xếp và 1 chi bộ quỹ tín dụng nhân dân, với tổng số 1.697 đảng viên. Thực hiện “Chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số”, tính đến nay, tổ chuyển đổi số của xã đã hoàn thành quét, nhập dữ liệu được 900/1.697 hồ sơ đảng viên, đạt tỷ lệ 53,03%.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế hạ tầng công nghệ thông tin, công tác lưu trữ, quản lý cũng như tiến độ chỉnh lý, cập nhật dữ liệu hồ sơ đảng viên. Các thành viên trong đoàn đã trực tiếp hướng dẫn quy trình nghiệp vụ số hóa theo quy định; đồng thời tháo gỡ, giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai công tác số hóa hồ sơ, tài liệu Đảng tại Đảng bộ xã Hoàng Cương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh: Số hóa dữ liệu đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuyển đổi số trong Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí yêu cầu Thường trực Đảng ủy xã Hoàng Cương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động bố trí nguồn lực, nhân lực phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo đúng lộ trình đề ra. Trong quá trình triển khai, cần duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, kịp thời phản ánh các vướng mắc để Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ xử lý dứt điểm.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng và tổ chuyển đổi số cộng đồng xã Hoàng Cương rà soát, thực hiện việc số hóa hồ sơ đảng viên.

Đồng chí Mai Xuân Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoàng Cương đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng thời khẳng định địa phương sẽ tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng để hoàn thành 100% việc số hóa hồ sơ đảng viên điện tử bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Đinh Vũ