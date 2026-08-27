Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng hai đảng viên lão thành phường Việt Trì

Chiều 27/8, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 tặng các đảng viên lão thành trên địa bàn phường Việt Trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Đàm Hồng Khê.

Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và Đảng ủy, UBND phường Việt Trì.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành, gồm đồng chí Đàm Hồng Khê, sinh năm 1929, sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố Lê Quý Đôn và đồng chí Bùi Thị Kén, sinh năm 1924, sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố Hòa Phong.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cùng thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước, các đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với những cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng, hai đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và địa phương trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được trao tặng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của các đồng chí đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; là niềm tự hào của gia đình, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Huy hiệu Đảng và thăm hỏi sức khỏe đảng viên lão thành Bùi Thị Kén.

Trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng hai đảng viên lão thành, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trân trọng ghi nhận, biểu dương những cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Đồng chí khẳng định, trải qua 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, hai đảng viên lão thành luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, một lòng son sắt với Đảng, tận tâm cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc các đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập, noi theo.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Việt Trì tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, lão thành cách mạng, đảng viên cao tuổi và gia đình chính sách; thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, chăm lo đời sống, sức khỏe của các đồng chí. Đồng thời, tạo điều kiện để các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đức Anh