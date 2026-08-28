Những “địa chỉ đỏ” trên quê hương Đất Tổ

Trải qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, Phú Thọ là địa bàn chiến lược ghi dấu hệ thống căn cứ địa, chiến khu cách mạng kiên cường. Những “địa chỉ đỏ” ấy không chỉ là nơi lưu giữ ký ức hào hùng, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ, mà còn chuyển hóa thành nguồn lực nội sinh, động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên xã Minh Hòa ôn lại truyền thống 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công tại Di tích lịch sử Chiến khu Phục Cổ.

Trong hệ thống di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh, Chiến khu Phục Cổ (xã Minh Hòa) giữ vị trí đặc biệt quan trọng, được coi là một trong những “hạt nhân” nòng cốt của phong trào tiền khởi nghĩa vùng Đất Tổ. Có địa hình rừng núi hiểm trở, giáp ranh giữa các vùng căn cứ, Minh Hòa sớm trở thành địa điểm được Đảng lựa chọn để xây dựng phong trào. Trong giai đoạn 1943-1945, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí cán bộ cách mạng, Chiến khu Phục Cổ chính thức được thành lập. Nơi đây không chỉ là căn cứ nuôi giấu, bảo vệ cán bộ, mà còn là trung tâm huấn luyện quân sự, tích trữ lương thực, thực phẩm, vũ khí cho lực lượng tự vệ cứu quốc.

Từ cái nôi Phục Cổ, ngọn lửa cách mạng đã lan rộng khắp vùng Yên Lập, Hạ Hòa, Cẩm Khê... Khí thế sục sôi từ chiến khu đã thôi thúc hàng ngàn quần chúng Nhân dân tham gia các tổ chức Cứu quốc. Khi thời cơ Tổng khởi nghĩa Tháng Tám đến, lực lượng vũ trang và quần chúng cách mạng từ Chiến khu Phục Cổ đã nhanh chóng tỏa ra, làm nòng cốt phối hợp cùng Nhân dân nổi dậy đập tan bộ máy chính quyền tay sai thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân vào những ngày mùa Thu lịch sử năm 1945. Đồng chí Lê Trọng Quảng - Chủ tịch UBND xã Minh Hòa khẳng định: Từ những chiến công oai hùng tại Phục Cổ đã viết nên trang sử vàng chói lọi trong lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Minh Hòa nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung. Tự hào với truyền thống quê hương cách mạng, những năm qua, Nhân dân địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, xây dựng quê hương. Sau khi hợp nhất các xã, chính quyền, người dân nơi đây một lòng đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định và phát triển.

Cùng với Phục Cổ, Chiến khu Mường Khói (xã Đại Đồng) cũng là một trong những “địa chỉ đỏ” tiêu biểu thuộc hệ thống Chiến khu Hòa - Ninh - Thanh do Xứ ủy Bắc Kỳ trực tiếp chỉ đạo. Tại đây mở lớp huấn luyện quân sự (Trường Sơn du kích kháng Nhật học hiệu) và là nơi lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng của phong trào cách mạng ở châu Lạc Sơn tung bay. Đêm 20/8/1945, 17 đội viên du kích Mường Khói cùng 200 quần chúng cách mạng đã khởi nghĩa giành chính quyền ở châu Lạc Sơn, làm bàn đạp tiến ra giải phóng tỉnh lỵ Hòa Bình vào ngày 23/8/1945. Chiến khu Mường Khói đã được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia và địa phương được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp.

Phú Thọ sở hữu mạng lưới “địa chỉ đỏ” phong phú, có giá trị lịch sử sâu sắc. Chiến khu Vần (xã Hiền Lương) cũng là căn cứ địa quan trọng của liên tỉnh Yên Bái - Phú Thọ, lãnh đạo phong trào đấu tranh vùng thượng lưu sông Hồng. Cùng với đó, Chiến khu Vạn Thắng (xã Đồng Lương) là một trong những chiến khu kháng Nhật, chống Pháp đầu tiên ở tỉnh. Khu căn cứ cách mạng Hiền Lương - Tu Lý (thuộc xã Đà Bắc và một phần xã Cao Sơn) ghi dấu Di tích lịch sử quốc gia Giằng Xèo, nơi mở lớp huấn luyện quân sự đầu tiên của tỉnh Hòa Bình (cũ) vào tháng 3/1945. Hay Đồn điền Tam Lộng (xã Bình Xuyên) - nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), làm nền móng ra đời Ban Cán sự liên tỉnh Vĩnh Yên - Phúc Yên...

Trải qua thăng trầm của lịch sử, những vùng chiến khu năm xưa nay đã “thay da đổi thịt”, trở thành biểu tượng của sức sống kiên cường và khát vọng vươn lên. Các “địa chỉ đỏ” như Chiến khu Phục Cổ, Chiến khu Mường Khói, Khu căn cứ cách mạng Giằng Xèo, Đồn điền Tam Lộng... đóng vai trò là “trường học trực quan” sinh động, hằng năm đón hàng ngàn lượt khách tham quan, học sinh, đoàn viên thanh niên đến báo công, ôn lại truyền thống yêu nước.

Phát huy truyền thống anh hùng từ các vùng chiến khu cách mạng, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh quyết tâm xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển. 6 tháng đầu năm 2026, Phú Thọ ghi nhận nhiều kết quả và chỉ tiêu kinh tế ấn tượng: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,18% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 34 nghìn tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Sức hút đầu tư mạnh mẽ, công nghiệp và hạ tầng bứt phá, cải cách hành chính tạo đột phá, thương mại - du lịch khởi sắc, an sinh xã hội được quan tâm...

Những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cho thấy, ngọn lửa cách mạng năm xưa tiếp tục soi đường, tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo, tiến tới xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Hồng Nhung