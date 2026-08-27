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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Ngày 27/8, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên: Hoàng Thị Nam, Chi bộ thôn Chương Xá, Đảng bộ xã Hùng Việt và Nguyễn Văn Phụ, Chi bộ thôn 11, Đảng bộ xã Hiền Lương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi ĐảngĐồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Văn Phụ.

Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo các địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi ĐảngĐồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh khẳng định: Việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng càng có ý nghĩa khi được thực hiện trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến của các đồng chí đảng viên lão thành mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ xã Hùng Việt, Đảng bộ xã Hiền Lương và toàn Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Đồng thời là nguồn động viên, giáo dục truyền thống cách mạng đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi ĐảngĐồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Hoàng Thị Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý dành cho một người đảng viên, mà còn là dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời gắn bó với Đảng, cách mạng, quê hương và Nhân dân.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Hùng Việt, Hiền Lương và các chi bộ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; tạo điều kiện để các đảng viên lão thành tiếp tục mạnh khỏe, trường thọ, an vui, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu, cán bộ, đảng viên và các thế hệ noi theo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi ĐảngLãnh đạo xã Hiền Lương tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Văn Phụ.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Văn phòng Đoàn ĐBQH HĐND tỉnh Chủ tịch Bí thư Đức Đảng bộ tỉnh Phú Thọ Cách mạng tháng tám Ban tổ chức tỉnh ủy Lãnh đạo
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