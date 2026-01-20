Thanh Ba nỗ lực nâng cao thu nhập cho người dân

Nâng cao thu nhập cho người dân được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng đầy khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Thanh Ba đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động các nguồn lực để hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ chè đang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng, sản xuất chè búp tím cho người dân xã Thanh Ba.

Xã Thanh Ba đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh trên tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế. Trước hết, nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong sản xuất, giao thương hàng hóa, địa phương tập trung đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn, đặc biệt là giao thông nông thôn.

Đến nay, tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn của xã đạt 100%. Các tuyến đường thôn, xóm được cứng hóa, bảo đảm đi lại thuận lợi, không bị lầy lội vào mùa mưa, đồng thời được quy hoạch kết nối với các tuyến đường trục chính của xã, đường tỉnh và quốc lộ. Đây là điều kiện thuận lợi phục vụ vận chuyển, giao thương hàng hóa, phát triển các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Trong phát triển kinh tế, các chính sách hỗ trợ và kế hoạch triển khai được thực hiện đồng bộ, tạo tiền đề cho các ngành, lĩnh vực phát triển hài hòa. Đối với sản xuất nông nghiệp, xã định hướng phát triển theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh hình thành các vùng sản xuất tập trung.

Bên cạnh việc duy trì diện tích, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác cây lúa, rau màu, cây ăn quả và cây lâu năm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, xã còn tích cực huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp. Địa phương duy trì và nâng cao hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Đến nay, xã có 4 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Năm 2025, xã triển khai mô hình liên kết sản xuất thuộc Dự án “Trồng, sản xuất và chế biến chè búp tím trên địa bàn xã Thanh Ba” với quy mô 17ha, gồm 2ha thâm canh và 15ha trồng mới; thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT. Chia sẻ về hiệu quả của dự án, chị Lê Thị Hồng Phương - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT cho biết: Trên cơ sở được hỗ trợ, vùng sản xuất nguyên liệu an toàn đã được hình thành và cấp chứng nhận VietGAP, đáp ứng nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến các sản phẩm chè có giá trị cao. Sản lượng đạt khoảng 70 tấn chè búp tươi mỗi năm, doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm. Hiện sản phẩm chè búp tím đã được công nhận OCOP 5 sao, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng chè, đồng thời bảo tồn giống chè búp tím đặc trưng của địa phương.

Cùng với phát triển nông nghiệp, Thanh Ba chú trọng đẩy mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ nhằm đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong những ngành thế mạnh như sản xuất gạch tuynel, chế biến chè, rượu, may mặc tiếp tục duy trì hoạt động ổn định. Chính quyền xã thường xuyên nắm bắt tình hình, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và báo cáo cấp trên đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, mạng lưới phân phối ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Hệ thống bán lẻ được mở rộng, cơ sở hạ tầng thương mại tại khu vực nông thôn từng bước được đầu tư, nhiều siêu thị mini, cửa hàng tiện ích được hình thành, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Riêng trong năm 2025, trên địa bàn xã có 250 hộ gia đình, cá nhân đăng ký giấy phép kinh doanh với tổng số vốn đăng ký trên 45 tỷ đồng.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người của xã Thanh Ba hiện đạt gần 54 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,05%. Xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; toàn xã có 5 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thời gian tới, xã Thanh Ba tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển đa dạng các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng chí Đỗ Minh Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương sẽ chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm chủ lực theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, qua đó tạo giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp.

Cùng với đó, xã ưu tiên phát triển các sản phẩm truyền thống, đặc sản, đặc trưng của địa phương gắn với thế mạnh của từng vùng sản xuất; đồng thời đẩy mạnh triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Bên cạnh phát triển nông nghiệp, Thanh Ba cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng cường thu hút các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.

Lệ Oanh