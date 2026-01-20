Thành Hưng và những chuyến xe: Nơi sự tận tâm dẫn lối mọi hành trình

“Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, những chuyến xe tải của Thành Hưng vẫn miệt mài lăn bánh, mang theo không chỉ là hàng hóa, tài sản mà còn là cả những kỳ vọng về một sự khởi đầu mới của khách hàng. Với những người làm nghề vận chuyển như chúng tôi, mỗi chuyến đi vừa là công việc mưu sinh vừa là một hành trình để chứng minh sự tận tâm và giữ trọn chữ “Tín” với những khách hàng đã tin tưởng vào Thành Hưng.” - Anh Nhã, người tài xế lâu năm của Công ty dịch vụ chuyển nhà trọn gói Thành Hưng chia sẻ.

8 giờ 30 phút sáng, bãi xe của Thành Hưng đã chuẩn bị hòa vào nhịp sống hối hả của thành phố. Tôi có thói quen đến sớm hơn giờ xuất phát khoảng 15 phút để chăm sóc người bạn đồng hành - chiếc xe tải đã gắn bó với tôi suốt mấy năm qua. Tôi đi một vòng quanh xe, đá nhẹ vào lốp kiểm tra độ căng, xem lại mức dầu, nước làm mát và hệ thống phanh. Những thao tác này lặp đi lặp lại hàng nghìn lần đến mức trở thành phản xạ, nhưng chưa bao giờ tôi cho phép mình làm qua loa.

Cầm tờ lệnh điều xe trên tay, tôi lướt nhanh qua danh sách các hạng mục cần vận chuyển hôm nay. Một chuyến chuyển nhà trọn gói từ quận Bình Thạnh sang khu đô thị mới ở Thủ Đức. Nhìn sơ qua danh sách đồ đạc, tôi thấy có khá nhiều đồ gỗ nội thất nặng và cả những thùng hàng được đánh dấu "dễ vỡ". Trong đầu tôi bắt đầu hình dung ra những kịch bản cho chuyến đi. Không phải là nỗi lo xem hôm nay phải bê vác nặng nhọc thế nào, bởi sức vóc anh em chúng tôi đã quen với nắng gió. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là làm sao để khối tài sản lớn này đi đến nơi về đến chốn một cách trọn vẹn nhất.

Nhân viên tại Thành Hưng đều có kinh nghiệm và kỹ năng vững vàng

Nghề này, áp lực thực sự không nằm ở đôi tay hay tấm lưng, mà nó nằm ở cái đầu và trách nhiệm. Một vết xước nhỏ trên bộ sofa đắt tiền hay một tiếng va chạm nhẹ của thùng gốm sứ cũng đủ làm hỏng đi công sức của cả một tập thể. Trách nhiệm luôn phải đi trước công việc một bước, đó là điều tôi luôn tâm niệm mỗi khi vặn chìa khóa khởi động xe.

Xe tải chuyển nhà đến điểm hẹn đúng giờ, tôi và các anh em trong đội bước xuống, chào hỏi chủ nhà. Đập vào mắt tôi là hình ảnh ngổn ngang của những thùng carton, băng keo và đồ đạc chất đống. Nhưng điều tôi chú ý hơn cả là ánh mắt của người chủ nhà - một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt đầy lo âu. Chị đi đi lại lại, chốc chốc lại sờ vào cạnh bàn, hay dặn dò chúng tôi về chiếc tủ thờ gia tiên. Tôi hiểu cái nhìn đó. Sự lo lắng ấy là hoàn toàn có cơ sở, bởi họ đang giao phó cả tổ ấm của mình cho những người xa lạ.

Chúng tôi bắt tay vào công việc với sự nhịp nhàng vốn có. Những người thợ của Thành Hưng, sau nhiều năm chinh chiến, đã hình thành nên một thói quen làm việc khó bỏ: Chậm một chút để chắc chắn, còn hơn nhanh mà ẩu. Tôi cẩn thận dùng màng PE quấn nhiều lớp quanh các cạnh sắc của bàn ghế gỗ, chèn thêm xốp nổ vào những góc dễ va đập. Từng chiếc bát, chiếc đĩa được bọc giấy báo, xếp ngay ngắn vào thùng carton theo nguyên tắc “nặng dưới, nhẹ trên”. Không ai bảo ai, mỗi người một việc, nhưng ai cũng tự giác làm kỹ phần của mình.

Bảo vệ tài sản của khách hàng là niềm vui của anh em Thành Hưng

Đang trong đà công việc trôi chảy thì phát sinh một tình huống nhỏ, chuyện “cơm bữa” của nghề vận chuyển. Chiếc tủ quần áo 4 cánh làm bằng gỗ tự nhiên quá lớn so với cầu thang bộ hẹp và xoắn ốc của ngôi nhà cũ. Nếu cố sức khiêng nguyên khối xuống, nguy cơ va quệt vào tường làm trầy xước tủ là rất cao. Tôi ra hiệu cho anh em dừng lại. Chúng tôi hội ý nhanh cùng chủ nhà, đưa ra phương án tháo rời các cánh tủ và các ngăn kéo để vận chuyển từng phần, sau đó sẽ lắp ráp lại nguyên trạng tại nhà mới. Việc này sẽ tốn thêm thời gian và công sức tháo lắp, nhưng đó là cách duy nhất để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ vật lộn với cầu thang hẹp và đường phố đông đúc, chiếc xe tải cuối cùng cũng đến được ngôi nhà mới. Công đoạn bốc xuống và lắp đặt lại diễn ra nhanh chóng hơn. Khi món đồ cuối cùng được đặt vào đúng vị trí, tôi mời chị chủ nhà đi một vòng kiểm tra lại toàn bộ tài sản. Chị lướt tay qua mặt bàn gỗ bóng loáng, mở thử cánh tủ quần áo vừa được lắp lại chắc chắn, rồi quay sang nhìn chúng tôi cười: “Các chú làm kỹ quá, chị cảm ơn nhé, ban đầu chị lo mãi”. Câu nói ngắn gọn cùng cái gật đầu hài lòng của khách, với tôi, nó giá trị hơn bất kỳ lời khen hoa mỹ nào.

Làm việc tại Thành Hưng bao năm nay, điều giữ chân tôi và nhiều anh em lâu năm không chỉ là thu nhập ổn định, mà còn là cái “chất” nghề được rèn giũa tại đây. Ở Thành Hưng, kỷ luật và quy trình là thứ không thể thương lượng. Chúng tôi được dạy rằng phải chịu trách nhiệm đến cùng với công việc mình làm. Chính cái môi trường nghiêm khắc nhưng tử tế ấy đã tôi luyện nên những người thợ vận chuyển biết trân trọng tài sản của khách như của chính mình. Sự yên tâm của tôi khi gắn bó với công ty cũng giống như sự yên tâm của khách hàng khi chọn dịch vụ của chúng tôi vậy - tất cả đều dựa trên nền tảng của sự tử tế và chuyên nghiệp.

Mỗi chuyến xe trọn vẹn là động lực giúp chúng tôi cố gắng mỗi ngày

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống khi tôi đánh xe về lại bãi đỗ. Tiếng động cơ tắt lịm, trả lại không gian yên tĩnh cho bãi xe. Một ngày làm việc vất vả đã khép lại, cơ thể rã rời nhưng tinh thần thì thoải mái. Ngày mai, khi bình minh lên, tôi và chiếc xe này sẽ lại bắt đầu những hành trình mới, gặp gỡ những khách hàng mới và chuyên chở những hy vọng mới. Bất cứ khi nào bạn cần, Thành Hưng luôn ở đây!

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV THÀNH HƯNG

- Tổng đài miễn cước: 1800.9094

- Hotline: 0906.06.60.16

- Địa chỉ: 306/35 Đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, TP. HCM

- Website: https://thanhhungtaxitai.vn