Thanh niên Bình Nguyên sống đẹp

Trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với tiến trình đổi mới và phát triển của quê hương, thanh niên xã Bình Nguyên đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong học tập, lao động và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Đoàn thanh niên - Hội LHTN xã Bình Nguyên trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Bình Nguyên tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, quê hương, đất nước và của tổ chức Đoàn, Hội. Nhiều hoạt động được tổ chức phong phú, sáng tạo như: Sinh hoạt chủ điểm, diễn đàn, tọa đàm “Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên”, “Tuổi trẻ Bình Nguyên sắt son niềm tin với Đảng”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”... thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN xã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Prime Group và Trường Tiểu học Hương Canh A xây dựng công trình thanh niên “Cột mốc Trường Sa” tại Trường Tiểu học Hương Canh A. Công trình góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chinh công xã

Đồng chí Nguyễn Việt Nhật - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Bình Nguyên cho biết: “Với phương châm mình vì mọi người, mọi người vì mình; sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội; sống có lý tưởng cao đẹp, tự tin trong hội nhập quốc tế, sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng, cống hiến vì Tổ quốc... cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp - sống có ích” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hội viên, thanh niên toàn xã”.

Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Hội LHTN xã phối hợp với Đoàn Thanh niên duy trì 4 đoạn đường thanh niên tự quản với tổng chiều dài trên 5km; xây dựng và duy trì 12 tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Tổ chức 20 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải với hơn 500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; xóa 2 điểm đen rác thải, nhân rộng mô hình “Thùng rác thanh niên”.

Thanh niên ra quân tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Cùng với đó, cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” được triển khai hiệu quả thông qua mô hình “Cổng trường trật tự an toàn giao thông”. Hội LHTN xã chỉ đạo 19 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phân luồng giao thông tại các cổng trường, hướng dẫn phụ huynh đón học sinh đúng nơi quy định, góp phần hạn chế ùn tắc vào giờ cao điểm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên cũng được chú trọng. Hội LHTN xã thành lập Câu lạc bộ thanh niên tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội với lực lượng công an xã làm nòng cốt; tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện ma túy thông qua các nội dung thiết thực như Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thanh niên, Luật Phòng chống ma túy...

Thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

Phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, Hội LHTN Việt Nam xã Bình Nguyên đã triển khai nhiều công trình thanh niên về “Chuyển đổi số trong giới thiệu, quảng bá khu di tích lịch sử văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã”. Đồng thời duy trì 38 tổ công nghệ số cộng đồng; phối hợp với lực lượng công an hỗ trợ Nhân dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử.

Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ thông qua các chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Ngày vì người nghèo”... Hội LHTN xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Từ những việc làm thiết thực, ý nghĩa, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã góp phần xây dựng lớp thanh niên Bình Nguyên giàu khát vọng, có bản lĩnh, tri thức, trách nhiệm với cộng đồng; tiếp nối truyền thống quê hương, hun đúc tình yêu Tổ quốc trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Thu Hà