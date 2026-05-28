Supe Lâm Thao tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, ngày 28/5, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo Công ty trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Tham gia hội thi có 9 đội và gần 100 an toàn vệ sinh viên, người lao động đến từ các đơn vị trong toàn Công ty. Các đội trải qua 4 phần thi: tuyên truyền, kiến thức, thực hành sơ cấp cứu và phần thi “An toàn viên hiến kế”.

Nội dung thi tuyên truyền kiến thức tập trung vào các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, kỹ năng xử lý tình huống và sơ cấp cứu tai nạn lao động. Đặc biệt, phần thi tuyên truyền được các đội đầu tư công phu với nhiều tiểu phẩm, hoạt cảnh sinh động phản ánh các tình huống thực tế trong lao động sản xuất, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn tại nơi làm việc.

Phần thi thực hành yêu cầu các đội xử lý trực tiếp các tình huống như: điện giật, bỏng hóa chất, ngạt thở hay cầm máu, băng bó cho người bị nạn.

Ban Tổ chức tặng hoa cho các đội thi.

Thông qua hội thi, Công ty mong muốn tạo sân chơi bổ ích để đội ngũ an toàn vệ sinh viên được giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Đồng thời, lan tỏa sâu rộng văn hóa an toàn lao động trong toàn doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh và hiệu quả.

Phần thi tuyên truyền của các đội tại hội thi.

Xác định công tác an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng mạng lưới an toàn vệ sinh viên, đẩy mạnh chuyển đổi số và áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.

Với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, Công ty đã và đang nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dự báo nguy cơ, số hoá ISO, nhằm xây dựng một môi trường làm việc an toàn, văn minh và hiệu quả.

Hương Giang