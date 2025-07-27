Kinh tế
Thanh tra các dự án khó khăn, chậm tiến độ, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22/7/2025 về việc thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Phối cảnh dự án Khu đô thị sinh thái Sông Hồng Nam Đầm Vạc.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ trực tiếp tiến hành thanh tra 145 dự án của các Bộ, ngành Trung ương và các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ, ngành quản lý, có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng; thanh tra một số dự án lớn của các địa phương có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Phú Thọ có 6 dự án gồm: Khu đô thị mới Đầm Cói, chủ đầu tư là Công ty Cổ phẩn TMS Bất động sản; Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sông Hồng Hoàng Gia; Khu đô thị sinh thái Sông Hồng Nam Đầm Vạc, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô; Xử lý luồng tiêu úng hồ Giếng Hin, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, chủ đầu tư là Chi cục Thuỷ lợi; dự án Hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tuyến đường Vành đai 5 - Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang).

Thanh tra Bộ Quốc phòng trực tiếp tiến hành thanh tra với 3 dự án thuộc thẩm quyền trong danh sách các dự án có khó khăn, vướng mắc. Ngoài các dự án Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng trực tiếp thanh tra, Thanh tra các tỉnh, thành phố tiến hành thanh tra 750 dự án trên địa bàn có tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng (tỉnh Phú Thọ có 37 dự án).

Thời kỳ thanh tra từ khi triển khai công trình, dự án đến ngày 1/7/2025. Trường hợp cần thiết có thể xem xét nội dung liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ thanh tra nêu trên. Thời hạn thanh tra, cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành không quá 45 ngày. Cuộc thanh tra do Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra tỉnh, thành phố tiến hành không quá 30 ngày.

Hoạt động thanh tra nhằm xác định nguyên nhân khó khăn, vướng mắc của các công trình, dự án, phát hiện hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật để kiến nghị, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện. Đồng thời xác định trách nhiệm và kiến nghị hành vi vi phạm pháp luật (nếu có). Trên cơ sở đó có biện pháp xử lý, giải quyết, tránh thất thoát, lãng phí, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

