Bảo đảm an sinh xã hội trong doanh nghiệp

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đầy biến động, khi áp lực cạnh tranh không chỉ nằm ở sản phẩm, giá thành mà còn ở cuộc đua thu hút nhân tài, bài toán “giữ chân” người lao động trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thay vì tư duy lối mòn coi nhân công là “chi phí” cần cắt giảm, nhiều doanh nghiệp tại Phú Thọ đã chọn một lối đi nhân văn và bền vững hơn: Coi người lao động là nền tảng, là “trụ cột” của sự phát triển. Với họ, an sinh không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà là khoản đầu tư thông minh nhất cho tương lai.

Từ thay đổi tư duy đến đột phá trong chính sách

Sáng sớm tại phân xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa, xã Liên Hòa), nhịp độ làm việc diễn ra khẩn trương nhưng không hề căng thẳng. Giữa những tiếng máy móc vận hành đều đặn, anh Phạm Thanh Phúc - Quản đốc xưởng tạo hình SPC vẫn miệt mài với từng thông số kỹ thuật. Anh Phúc đã gắn bó với Á Mỹ đủ lâu để coi nơi này như ngôi nhà thứ hai. Theo anh Phúc: “Làm việc ở Á Mỹ, chúng tôi được đối xử như người nhà. Khi khó khăn, từ đồng nghiệp đến lãnh đạo đều sẵn sàng hỗ trợ. Đó là một văn hóa rất riêng”.

Trong năm 2025, Á Mỹ đã thực hiện một bước đi táo bạo, được coi là “điểm sáng” trong các khu công nghiệp: Giảm thời gian làm việc xuống còn 24 ngày/tháng. Trong khi nhiều nơi vẫn tận dụng tối đa thời gian tăng ca để bù đắp chi phí, việc giảm giờ làm nhưng vẫn đảm bảo phúc lợi là minh chứng rõ nhất cho tư duy quản trị nhân văn.

Ông Phan Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Á Mỹ Grupo khẳng định: “Chúng tôi không làm thương hiệu bằng khẩu hiệu suông. Thông qua các buổi tọa đàm, đối thoại trực tiếp, chúng tôi lắng nghe từng khúc mắc nhỏ nhất. Chỉ khi người lao động thấy mình được tôn trọng, họ mới thực sự tin yêu và coi doanh nghiệp là bến đỗ”.

Nếu Á Mỹ gây ấn tượng bởi những cải cách mới mẻ, thì Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Điện Công nghiệp Vĩnh Phúc lại khiến nhiều người nể phục bởi con số: 50% người lao động đã gắn bó trên 20 năm.

Trong thời đại mà “nhảy việc” trở thành xu thế, việc một doanh nghiệp duy trì được đội ngũ người lao động gắn bó lâu như vậy là điều hiếm thấy. Bà Vũ Thị Bích Thúy - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Điện Công nghiệp Vĩnh Phúc chia sẻ: “Phát triển doanh nghiệp phải đi đôi với an sinh. Đời sống nhân viên năm sau phải tốt hơn năm trước. Chúng tôi thực hiện đóng bảo hiểm xã hội đúng và đủ cho 100% người lao động”.

Với mức thu nhập bình quân ổn định 12 triệu đồng/tháng cùng chế độ thưởng lễ, Tết chu đáo, Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Điện Công nghiệp Vĩnh Phúc đã xây dựng được một “hệ sinh thái” của sự tin cậy. Ở đây, an sinh không phải là gánh nặng chi phí, mà là khoản đầu tư thông minh nhất để có được sự ổn định trong sản xuất.

Môi trường xanh – Chuẩn mực mới của phúc lợi

Tại Tập đoàn thép Việt Đức, khái niệm an sinh xã hội đã được nâng tầm thành một không gian sống và làm việc an toàn. Với phương châm “Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe người lao động”, tập đoàn đã đầu tư hệ thống nước thải tuần hoàn 100%, thay thế than dầu bằng khí CNG để giảm phát thải. Anh Lê Công Lập, công nhân trực tiếp sản xuất, phấn khởi chia sẻ: “Môi trường làm việc xanh, sạch giúp chúng tôi an tâm về sức khỏe. Bên cạnh đó, các khoản thưởng Tết, lễ luôn đầy đủ. Khi lãnh đạo trân trọng nỗ lực của nhân viên, chúng tôi chẳng có lý do gì để không cống hiến hết mình”.

Theo ông Nguyễn Trọng Đắc - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn thép Việt Đức, nhìn nhận chính sách nhân sự toàn diện là “vũ khí” giúp doanh nghiệp vượt qua những giai đoạn thị trường đóng băng. “Cơ cấu lương, thưởng hợp lý và phúc lợi xã hội đầy đủ giúp chúng tôi giữ chân được nhân lực chất lượng cao. Sự đồng lòng của cán bộ, công nhân viên chính là chìa khóa để doanh nghiệp phát triển vững mạnh.

Có thể thấy trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đầy biến động, vai trò của các doanh nghiệp lớn với chính sách an sinh tốt trở thành những “mái nhà” vững chãi, tạo ra sự chuyển dịch lao động bền vững từ nông nghiệp sang công nghiệp.

Trong kỷ nguyên số, máy móc và công nghệ có thể mua được bằng tiền, nhưng sự tận tâm và trí tuệ của con người thì không. Những câu chuyện tại Á Mỹ, Thép Việt Đức hay Thiết bị điện Vĩnh Phúc đã khẳng định: Doanh nghiệp chỉ có thể lớn mạnh khi mỗi người lao động đều cảm thấy mình là một phần của sự phát triển đó.

An sinh xã hội không chỉ là một bữa ăn ngon, một tấm thẻ bảo hiểm hay một khoản thưởng Tết mà trong các doanh nghiệp hiện nay, an sinh là sự thấu hiểu, là môi trường an toàn và là niềm tin về một tương lai ổn định. Khi doanh nghiệp đặt cái “Tâm” vào người lao động, họ sẽ nhận lại cái “Tầm” của một thương hiệu dẫn đầu.

