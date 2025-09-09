Tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Ngày 9/9, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các Ban Quản lý dự án báo cáo tình hình triển khai thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh thuộc khu vực Phú Thọ và Vĩnh Phúc

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp, Công an tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ và Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBND các xã, phường có các dự án đi qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Quách Tất Liêm phát biểu kết luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình các dự án trên địa bàn, Theo đó, tại khu vực Phú Thọ, Dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái có tổng mức đầu tư 2.120 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện hoàn thành trong năm 2025. Lũy kế đến nay dự án đã giải ngân trên 1.397 tỷ đồng đạt 97%. Đã hoàn thành kiểm kê và phê duyệt phương án bồi thường đạt 100%; tiến hành chi trả được tiền GPMB được 3.603 hộ, đạt 99,91%.

Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình, bao gồm 3 giai đoạn với tổng chiều dài tuyến đường 43,834 km, diện tích sử dụng đất khoảng 75,5 ha. Tổng mức đầu tư trên 1.160 tỷ đồng, trong đó, đã thực hiện (Giai đoạn 2015 - 2020) với 881,1 tỷ đồng. Hiện đang triển khai thực hiện (Giai đoạn 2021 - 2025) với mức đầu tư gần 279,4 tỷ đồng, trong đó, đã bàn giao mặt bằng được 7,931/8,05km. Chưa bồi thường giải phóng mặt bằng 119m. Công tác xây dựng khu TĐC xã Yên Sơn (xã Lương Nha cũ), nhà thầu thi công cơ bản đã hoàn thành công tác thi công xây dựng, đang hoàn thiện để nghiệm thu công trình. Đã hoàn thành công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu TĐC.

Đối với Dự án cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ có tổng chiều dài 40,58km, có tổng mức đầu tư 1.496 tỷ đồng chia làm 2 giai đoạn. Tính đến nay lũy kế giải ngân đạt trên 1.219,5 tỷ đồng. Trong 7 khu tái định cư quy hoạch 86 ô đất hiện các đơn vị đã thi công xong 5 khu với 61 ô đất, 1 khu đang thi công đạt 95% khối lượng, 1 khu đang lập thiết kế BVTC.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ phát biểu tại hội nghị

Đối với khu vực Vĩnh Phúc, dự án Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tuyến đường Vành đai 5 - Thủ đô và đoạn tuyến đường Ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa Đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang) có chiều dài tuyến khoảng 26,7 km. Tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và các nhà thầu được 10,9 km, tương ứng với 43%. Giá trị hoàn thành dự án đến nay đạt khoảng 370 tỷ đồng. Thời gian thực hiện đến hết năm 2025. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 133,27 ha/2.703 hộ. Dự kiến có 82 hộ vào 6 khu TĐC với diện tích 2,4ha và mở rộng 02 khu nghĩa trang nhân dân.

Kết quả giải ngân bao gồm tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành từ đầu dự án đến nay đạt gần 703 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt gần 112,4 tỷ đồng, tương ứng 16%.

Đối với Dự án mở rộng đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh có tổng mức đầu tư 745 tỷ đồng với chiều dài 3,26 km. Địa điểm thực hiện dự án gồm Phường Phúc Yên, Xã Xuân Lãng - tỉnh Phú Thọ và Xã Tiến Thắng - TP Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án từ 2021-2026. Hiện tại bàn giao được mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án mới đạt khoảng 53,13%. Lũy kế giá trị giải ngân vốn đầu tư công đến nay đạt trên 411 tỷ đồng, đạt 84,5%.

Về Dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì có tổng chiều dài 10,66km, qua các xã 5 xã: Hội Thịnh, Tề Lỗ, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành. Hiện một số địa phương đang quá trình triển khai thẩm định bản đồ thu hồi đất, ban hành thông báo thu hồi đất, kiểm kê và phê duyệt giá đất phục vụ công tác thu hồi, bồi thường GPMB, triển khai dịch chuyển công trình hạ tầng điện, cáp viễn thông, đường nước... Ban QLDA Khu vực Vĩnh Phúc đã có văn bản cử cán bộ tham gia Tổ công tác bồi thường, GPMB Dự án. Một số địa phương đã bàn giao trước mặt bằng cho Chủ đầu tư.

Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phát biểu

Theo báo cáo của chủ đầu tư và các địa phương cho thấy, nhiều dự án hiện nay khá chậm tiến độ theo kế hoạch do gặp một số khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; chưa có ngân sách triển khai xác định bảng giá đất cụ thể tại nhiều địa phương phục vụ công tác đền bù GPMB; vấn đề xác đinh điều kiện cần và đủ trong việc TĐC của người dân; một số dự án cần có điều chỉnh về quy mô và vị trí dự án; tình trạng đất đắp còn thiếu... Ngoài ra, còn một số khó khăn như người dân chưa đồng ý nhận tiền đề bù giải phóng mặt bằng do chưa thống nhất về giá đất; chưa có sự quyết liệt của chính quyền đia phương trong cưỡng chế GPMB.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiển nhằm tháo gỡ những vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trên địa bàn, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động..

Kết luận hội nghị, đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của hạ tầng giao thông trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là trong bối cảnh tỉnh vừa thực hiện sáp nhập. Đồng chí cho rằng, thời gian qua, việc tổ chức bộ máy chưa hoàn thiện trong quá trình triển khai mô hình chính quyền 2 cấp đã phần nào ảnh hưởng, gây gián đoạn trong tiến độ một số dự án giao thông.

Để khắc phục tình trạng này, đồng chí Quách Tất Liêm giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương. Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ tiếp tục đảm nhận công tác GPMB đối với các dự án trên địa bàn. Riêng các khu TĐC sẽ do các xã trực tiếp triển khai. Tại khu vực Vĩnh Phúc, các xã tiếp tục thực hiện nhiệm vụ GPMB. Đối với các dự án đi qua nhiều địa bàn, chủ trương là giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất đảm nhận, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ.

Đại diện chính quyền các xã nêu ý kiến tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác định giá đất. Các xã, phường cần tổng hợp và đề xuất kinh phí phục vụ công tác định giá đất chi tiết trên địa bàn. Đối với các khu TĐC có quy hoạch tỷ lệ 1/500, Sở Xây dựng cần sớm hướng dẫn, cho ý kiến để đẩy nhanh tiến độ. Công tác bồi thường GPMB phải được rà soát kỹ lưỡng, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu đẩy nhanh xác định giá đất TĐC, hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất lúa, đất rừng để triển khai xây dựng khu TĐC. Các chính sách hỗ trợ GPMB phải đảm bảo chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật và đúng thời gian quy định. Đồng thời, kiểm tra chặt chẽ các trường hợp vi phạm về sử dụng đất đai, trái quy hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho hai BQL tổng hợp tình hình thiếu đất đắp của từng dự án, đề xuất phương án vị trí khai thác nguồn đất, xác định rõ những vướng mắc về thủ tục, từ đó tham mưu giải pháp tháo gỡ kịp thời, bảo đảm các dự án giao thông được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Hồng Trung