The Fullton Vinhomes Ocean Park 3 - Cơ hội đầu tư vàng cuối năm 2025

Trong bức tranh bất động sản cao cấp nửa cuối năm 2025, The Fullton Vinhomes Ocean Park 3 nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi, hội tụ đủ ba yếu tố: vị trí chiến lược - thiết kế độc bản - tiềm năng sinh lời vượt trội. Không đơn thuần là một dự án nhà ở, The Fullton còn là tuyên ngôn về phong cách sống và giá trị đầu tư bền vững.

Không gian sống chuẩn Singapore giữa lòng miền Bắc

Tọa lạc trong khu đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3, dự án The Fullton được phát triển bởi CapitaLand Development (Singapore) - “ông lớn” bất động sản với hơn 30 năm chinh chiến trên thị trường châu Á. Lấy cảm hứng từ những khu đô thị quốc tế, dự án mang đến một không gian sống khép kín, chuẩn compound, kết hợp hài hòa giữa tiện nghi hiện đại và không gian xanh rộng mở.

Nơi đây hứa hẹn trở thành “tọa độ vàng” của cộng đồng cư dân tinh hoa - những người đề cao sự riêng tư, yêu thích chuẩn sống quốc tế và mong muốn tận hưởng sự an yên ngay cạnh thủ đô.

The Fullton là dự án compound cao cấp được phát triển bởi Capitaland.

Vị trí vàng - tâm điểm kết nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Nằm ngay phân khu Hải Đăng cũ của Ocean Park 3, trên trục Đại lộ Hừng Đông - một trong hai trục xương sống của toàn khu - The Fullton hưởng lợi tối đa từ mạng lưới hạ tầng giao thông đang hoàn thiện.

Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 25-30 phút để vào trung tâm Hà Nội qua Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5A, Vành đai 3.5. Tương lai, khi cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở hoàn thành, hành trình kết nối Hà Nội - Hưng Yên sẽ được rút ngắn hơn nữa, đồng thời mở ra dư địa tăng giá mạnh mẽ cho bất động sản khu vực.

Vị trí kết nối đầy tiềm năng của dự án The Fullton - Capitaland.

Sản phẩm giới hạn - Đỉnh cao khan hiếm tại The Fullton

The Fullton phát triển trên quỹ đất 25ha, chỉ cung cấp 692 căn biệt thự và shophouse - con số vô cùng hạn chế so với nhu cầu thị trường.

Giai đoạn 1 mang tên The Fullton Edition , diện tích 11,6ha, khởi công quý II/2025, cung cấp 342 sản phẩm thấp tầng gồm:

Pool Villa : 14 căn độc bản, diện tích 344-414m2, tích hợp bể bơi riêng, jacuzzi và khu BBQ, biểu tượng xa xỉ của dự án.

Garden Villa : 46 căn, diện tích lớn 200-464m2, bốn mặt thoáng, gara 2-3 xe, vườn bao quanh.

Twin Villa : 132 căn song lập, diện tích 180-250m2, vườn ba mặt nhà, tối ưu không gian cho gia đình trẻ.

Enclave Villa : 72 căn tứ lập, diện tích 151-179m2, gara đôi, khoảng thông tầng cao 6,7m, tối ưu công năng và ánh sáng.

Boutique Townhouse: 76 căn shophouse, diện tích 115-168m2, mặt tiền tối thiểu 7,7m, 5 tầng đa công năng kinh doanh - văn phòng - lưu trú.

14 căn Pool Villa độc bản mang đến trải nghiệm sống đỉnh cao cho giới tinh hoa.

Thiết kế độc bản - Dấu ấn quốc tế giữa lòng Hưng Yên

Được chắp bút bởi những tên tuổi thiết kế toàn cầu như studioMilou, Su MISURA, That’s ITH, The Fullton mang phong cách kiến trúc hiện đại hòa quyện nét Á Đông tinh tế.

Chủ đầu tư sử dụng các loại vật liệu cao cấp như đá tự nhiên, kính Low-E chống tia UV, gỗ nhập khẩu, không chỉ tôn vinh thẩm mỹ mà còn nâng cao hiệu suất tiết kiệm năng lượng. Mỗi căn biệt thự The Fullton đều tận dụng tối đa ánh sáng và gió trời, mở ra tầm nhìn rộng thoáng hướng hồ, công viên hoặc trục cảnh quan trung tâm.

Tiện ích “all-in-one” - Sống sang trong từng khoảnh khắc

Cư dân The Fullton được tận hưởng một hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp: clubhouse riêng với hồ bơi 50m, jacuzzi, phòng gym, thư viện, khu BBQ ngoài trời, sân tập yoga và đường dạo bộ xanh mát.

Không chỉ dừng ở đó, chủ nhân The Fullton còn thừa hưởng toàn bộ tiện ích của Vinhomes Ocean Park 3: bộ đôi công viên nước và công viên sóng VinWonder, Vincom Mega Mall, Mega Grand World, Vinschool, đại học VinUni, bệnh viện Vinmec, cùng chuỗi trường học quốc tế - tất cả chỉ cách vài bước chân.

Trọn vẹn tiện ích đẳng cấp chỉ cách vài bước chân.

Lý do khiến cho The Fullton trở thành tâm điểm săn đón

Giới hạn nguồn cung: Chưa đến 700 căn, đảm bảo tính khan hiếm và giá trị lâu dài.

Bảo chứng thương hiệu: Sự kết hợp giữa CapitaLand và Vinhomes - hai “ông lớn” bất động sản.

Tiềm năng tăng giá: Các phân khu thấp tầng tại Ocean City trước đây đều ghi nhận mức tăng giá ấn tượng.

Chuẩn sống quốc tế: Mô hình biệt thự compound chuẩn Singapore lần đầu tiên xuất hiện tại Hưng Yên.

Cơ hội X2 tài sản nửa cuối 2025 với các nhà đầu tư

The Fullton không chỉ là chốn an cư đẳng cấp mà còn là kênh đầu tư sinh lời an toàn.

Với mặt bằng giá đất Hưng Yên vẫn thấp hơn đáng kể so với Hà Nội, trong khi hạ tầng đang được đẩy mạnh, The Fullton sở hữu dư địa tăng giá rõ rệt. Theo giới chuyên gia, nửa cuối 2025 là thời điểm vàng để đón sóng, bởi giá trị có thể tăng gấp đôi khi các tuyến giao thông trọng điểm hoàn thành

The Fullton Hưng Yên không chỉ là một chốn an cư đẳng cấp, mà còn là kênh đầu tư an toàn, sinh lời bền vững. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô Hà Nội ngày càng khan hiếm hơn, thì việc sở hữu một sản phẩm tại The Fullton giúp các nhà đầu tư thông minh đón đầu xu thế, nắm giữ viên ngọc sáng của thị trường phía Đông Hà Nội.

