Thêm 9 xã mới phát sinh bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Theo báo cáo nhanh của Chi cục, Chăn nuôi và Thủy sản, tính đến 15h ngày 20/7, toàn tỉnh còn còn 50 xã, phường có dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày, tăng 9 xã so với ngày 19/7, trong đó Phú Thọ (cũ) phát sinh 5 xã, Hòa Bình (cũ) phát sinh 3 xã, Vĩnh Phúc (cũ) phát sinh 1 xã.

Cán bộ trạm Kiểm dịch, chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật lấy mẫu xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

Các xã mới phát sinh gồm: Thanh Thủy, Cẩm Khê, Bình Phú, Quảng Yên, Thanh Ba, Toàn Thắng, Mường Bi, Yên Phú, Tam Dương.

Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 52 xã, phường với tổng số hộ có lợn mắc bệnh là 546 hộ; số lợn bị ốm, chết và tiêu hủy là 4.159 con; tổng trọng lượng tiêu hủy trên 228 tấn.

Đến nay, đã có 20 xã công bố bệnh DTLCP gồm: Yên Thủy, Yên Trị, Mai Châu, Pà Cò, Kim Bôi, Hợp Kim, Tiền Phong, Thung Nai, Lạc Sơn, Nật Sơn, Lạc Lương, Thượng Cốc, Mường Hoa, Cao Phong, Nhân Nghĩa, An Nghĩa, Mường Thàng, Dũng Tiến, Mường Động, Toàn Thắng.

Trước tình hình bệnh DTLCP bùng phát nhanh và lây lan mạnh, rộng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức xử lý ổ dịch đúng quy định, giám sát chặt chẽ các ổ dịch đã phát sinh để khống chế, không để dịch lây lan diện rộng. Chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn các địa phương biện pháp tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết theo đúng quy trình kỹ thuật, không để việc tiêu hủy gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.

Tổ chức quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đồng thời phối hợp với chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hành vi buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn trái quy định...

Quân Lâm