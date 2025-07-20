Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thêm 9 xã mới phát sinh bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Theo báo cáo nhanh của Chi cục, Chăn nuôi và Thủy sản, tính đến 15h ngày 20/7, toàn tỉnh còn còn 50 xã, phường có dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày, tăng 9 xã so với ngày 19/7, trong đó Phú Thọ (cũ) phát sinh 5 xã, Hòa Bình (cũ) phát sinh 3 xã, Vĩnh Phúc (cũ) phát sinh 1 xã.

Thêm 9 xã mới phát sinh bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Cán bộ trạm Kiểm dịch, chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật lấy mẫu xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

Các xã mới phát sinh gồm: Thanh Thủy, Cẩm Khê, Bình Phú, Quảng Yên, Thanh Ba, Toàn Thắng, Mường Bi, Yên Phú, Tam Dương.

Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 52 xã, phường với tổng số hộ có lợn mắc bệnh là 546 hộ; số lợn bị ốm, chết và tiêu hủy là 4.159 con; tổng trọng lượng tiêu hủy trên 228 tấn.

Đến nay, đã có 20 xã công bố bệnh DTLCP gồm: Yên Thủy, Yên Trị, Mai Châu, Pà Cò, Kim Bôi, Hợp Kim, Tiền Phong, Thung Nai, Lạc Sơn, Nật Sơn, Lạc Lương, Thượng Cốc, Mường Hoa, Cao Phong, Nhân Nghĩa, An Nghĩa, Mường Thàng, Dũng Tiến, Mường Động, Toàn Thắng.

Trước tình hình bệnh DTLCP bùng phát nhanh và lây lan mạnh, rộng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức xử lý ổ dịch đúng quy định, giám sát chặt chẽ các ổ dịch đã phát sinh để khống chế, không để dịch lây lan diện rộng. Chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn các địa phương biện pháp tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết theo đúng quy trình kỹ thuật, không để việc tiêu hủy gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.

Tổ chức quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đồng thời phối hợp với chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hành vi buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn trái quy định...

Quân Lâm


Quân Lâm

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Dịch tả lợn Châu Phi Phòng chống dịch bệnh kiểm soát giết mổ Vận chuyển
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức trẻ khai phá, đất cằn nở hoa

Sức trẻ khai phá, đất cằn nở hoa
2025-08-09 10:40:00

baophutho.vn Hơn chục năm trước, người dân xã Đồng Thịnh (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũ) nay là xã Yên Lập, không ai có thể tưởng tượng khu đầm lầy nước...

15 xã công bố bệnh Dịch tả lợn châu Phi

15 xã công bố bệnh Dịch tả lợn châu Phi
2025-07-18 17:56:00

baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 18/7, toàn tỉnh đã có 34 xã, phường phát sinh ổ bệnh Dịch tả...

Kích hoạt động lực kinh tế tư nhân

Kích hoạt động lực kinh tế tư nhân
2025-07-18 08:49:00

baophutho.vn Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Phú Thọ đã có thêm 1.878 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng hơn 32% so với cùng kỳ; tăng trưởng kinh tế...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long