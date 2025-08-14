Phú Thọ 24h
Thi công ngày đêm, phấn đấu hợp long cầu Phong Châu vào dịp Quốc khánh mùng 2/9

Sau gần 8 tháng triển khai xây dựng, công trình cầu Phong Châu mới bắc qua sông Hồng đang dần hiện hữu. Các đơn vị thi công thực hiện theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, duy trì công trường làm việc liên tục để tăng tốc hoàn thành, phấn đấu hợp long vào đúng dịp Quốc khánh 2/9.

Đến thời điểm hiện tại, nhà thầu thi công - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trung Chính đã triển khai đổ bê tông khối K15.

Vị trí hợp long cầu Phong Châu đang được thi công khẩn trương để kịp tiến độ.

Hạng mục thi công cầu Phong Châu phía xã Phùng Nguyên do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn phụ trách.

Công ty TNHH Thương mại xây dựng Trung Chính thi công cầu Phong Châu phía bên xã Vạn Xuân.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai thực hiện theo phương châm 3 ca, 4 kíp để kịp hoàn thành cây cầu đúng thời hạn.

Công nhân hăng say làm việc vào ca đêm dưới ánh sáng của hàng chục bóng đèn.

Đêm cũng như ngày, trên công trường xây dựng cầu Phong Châu mới luôn có hàng chục công nhân làm việc miệt mài.

Công nhân thực hiện thao tác kỹ thuật để chuẩn bị lắp kích căng kéo cáp dự ứng lực.

Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng cầu Phong Châu mới để sớm đưa vào phục vụ Nhân dân.

Cầu Phong Châu mới có tổng chiều dài 653m, trong đó phần cầu tính đến đuôi mố dài khoảng 383m. Công trình được xây dựng theo quy mô vĩnh cửu, với bề rộng 20,5m, gồm 4 làn xe cơ giới. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương. Cầu có điểm đầu trên Quốc lộ 32C, thuộc xã Phùng Nguyên và điểm cuối trên địa phận xã Vạn Xuân.

Trường Quân


Trường Quân

