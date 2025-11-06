Trường THCS Giấy Phong Châu:

Thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

Trường THCS Giấy Phong Châu được thành lập năm 1990. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển đã khẳng định được bề dày truyền thống và thành tích đáng tự hào. Nhà trường xác định phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” là nhiệm vụ trọng tâm, khâu cốt lõi trong nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường sư phạm năng động, tích cực, giúp thầy và trò rèn luyện, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, học sinh giỏi...

Nhiều năm qua, chất lượng giáo dục đại trà luôn được nhà trường duy trì và nâng cao. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi/kết quả học tập khá, tốt là 97% trở lên. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm/kết quả rèn luyện khá, tốt là 100%. Chất lượng học sinh cuối cấp thi vào lớp 10 các trường THPT công lập luôn được đánh giá cao. Năm học 2024 - 2025, kết quả khảo sát học sinh lớp 9 cấp tỉnh môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và các tổ hợp môn tăng 19 bậc so với năm học trước. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026, trường có 90% học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập, đặc biệt, có học sinh Đặng Minh Ngọc đạt thủ khoa toàn tỉnh. Không chỉ chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chú trọng giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Hiện nay, nhà trường có tổng số 51 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ; say mê, nhiệt tình, yên tâm trong công tác, có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất thực hiện nhiệm vụ đề ra. Năm học 2025 - 2026, trường có 25 lớp, với tổng số 1.086 học sinh.

Đồng chí Hà Thị Thanh Nga - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bài dạy bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá thiết bị dạy học và học liệu; lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với nội dung bài học để tổ chức các hoạt động học tập của học sinh bảo đảm chất lượng. Cùng với đó, đa dạng hình thức tổ chức dạy học nhằm thúc đẩy hứng thú học tập của học sinh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, tổ chức các hội thảo, tọa đàm về các chương trình đổi mới phương pháp, hình thức dạy học.

Đội ngũ giáo viên của nhà trường luôn nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu nhằm đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính chủ động của học sinh trong học tập, rèn luyện; tích cực nghiên cứu sáng kiến áp dụng vào các bài giảng. Hằng năm, nhà trường phát động và yêu cầu cán bộ, giáo viên tích cực học tập, nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình công tác và giảng dạy, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua. Số sáng kiến được nghiệm thu cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh hằng năm đều tăng và mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, nhà trường phát động tới toàn thể cán bộ, giáo viên tích cực hưởng ứng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; thường xuyên động viên, khuyến khích, tạo điều kiện và môi trường cho giáo viên tham gia các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Dạy tốt - Học tốt”. Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường được quan tâm đầu tư đáp ứng yêu cầu dạy và học. Trong các phòng học đều được trang bị đầy đủ nội thất: Bàn ghế, bảng, máy chiếu, ti vi, đường truyền internet... Các phòng học bộ môn cơ bản đầy đủ thiết bị dạy học để phục vụ công tác dạy học của giáo viên và học sinh; các phòng chức năng đầy đủ thiết bị phục vụ công tác quản lý và dạy học của nhà trường.

35 năm qua, nhà trường đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý. Nhiều năm liên tục, trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được tặng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua qua các năm. Trường 2 lần được đón nhận Huân chương Lao động, trong đó, năm 1999, trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2024, trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Trường THCS Giấy Phong Châu cũng vinh dự là một trong những tập thể được khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.

Thu Hà