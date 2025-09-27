Thi đua lao động, sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình lãnh đạo, phát triển của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh. Hướng về Đại hội, không chỉ các cấp, các ngành mà trong từng doanh nghiệp, phân xưởng, hàng vạn công nhân, lao động đã và đang sôi nổi thi đua lao động sản xuất. Những dãy cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ cùng những dây chuyền sản xuất hoạt động hết công suất chính là minh chứng sinh động cho tinh thần hăng say, trách nhiệm, niềm tin và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của quê hương.

Tại Tập đoàn CNCTech, những dãy cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay cùng hệ thống khẩu hiệu cổ động được bố trí trang trọng, tạo nên một diện mạo mới cho không gian sản xuất.

Khu vực sinh hoạt chung cũng được trang trí cờ, biểu ngữ tạo không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Không chỉ dừng ở hình thức, Tập đoàn CNCTech còn gắn các phong trào thi đua vào từng nhiệm vụ sản xuất. Hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây chuyền đã được áp dụng, giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất.

Những ngày này, tại Công ty TNHH Honda Việt Nam, hàng nghìn công nhân lao động đang hăng hái thi đua với khí thế mới.

Trên các chuyền sản xuất xe máy, ô tô, không khí làm việc khẩn trương, từng chi tiết kỹ thuật được công nhân thao tác chính xác, nhanh gọn.

Không khí thi đua này cũng lan tỏa mạnh mẽ tại Công ty TNHH Polaris Việt Nam.

Từ dây chuyền lắp ráp đến khu vực kho vận của Công ty TNHH Northstar Precision Việt Nam, mọi công việc đều được triển khai bài bản, khoa học, đảm bảo hiệu suất công việc cao.

Không khí từ những Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 cho đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh tiếp tục được lưu giữ, giúp người lao động có thêm động lực, tự hào và trách nhiệm hơn trong công việc.

Mỗi sáng kiến, kết quả sản xuất đạt được chính là bó hoa tươi thắm chào mừng Đại hội. Đó cũng là cách để doanh nghiệp cùng đồng hành với sự phát triển chung của tỉnh.

Tinh thần lao động và những kết quả sản xuất tích cực tại các doanh nghiệp thể hiện niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng của người dân về một giai đoạn phát triển mới của quê hương Đất Tổ.

Lê Minh