Thiêng liêng sinh hoạt dưới cờ

Sinh hoạt dưới cờ Đảng là một nét đẹp văn hóa chính trị cần được gìn giữ, phát huy và không ngừng đổi mới về nội dung. Sau mỗi buổi lễ chào cờ, mỗi đảng viên sẽ mang theo tinh thần thiêng liêng này vào từng hành động cụ thể hàng ngày, xứng đáng với niềm tin của Đảng và của Nhân dân. Hoạt động ý nghĩa này còn giúp toàn thể cán bộ, đảng viên cùng nhìn về một hướng, thể hiện quyết tâm chính trị trong mỗi cá nhân để tự nhắc nhở bản thân về trách nhiệm sát dân, hiểu dân, giải quyết thỏa đáng những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân địa phương... và phát huy hơn nữa vai trò của người cán bộ, đảng viên trước Đảng và Nhân dân...

Cán bộ, đảng viên Đảng ủy, UBND xã Thanh Ba duy trì hoạt động sinh hoạt dưới cờ vào mỗi đầu tháng gắn với việc nghe kể những câu chuyện nhỏ, ý nghĩa lớn về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đã thành thông lệ, vào đầu mỗi tháng, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thanh Ba lại trang trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng gắn với sinh hoạt dưới cờ, nghe kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào ngày 1/6 vừa qua, ngay sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, cán bộ, đảng viên đã được nghe cán bộ Chi bộ Ban Xây dựng Đảng, Trung tâm Chính trị xã kể câu chuyện “Nước nóng, nước nguội” trong chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 6 năm 2026. Câu chuyện tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng bài học sâu sắc về cách ứng xử, thái độ làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua nội dung của câu chuyện nhỏ, hình ảnh một cốc nước nóng và một cốc nước nguội, Bác Hồ đã khéo léo giúp người cán bộ nhận ra hạn chế của bản thân bằng phương pháp giáo dục nhẹ nhàng, thuyết phục, không áp đặt nhưng có sức cảm hóa sâu sắc. Từ câu chuyện của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên càng nhận thức rõ hơn ý nghĩa của việc giữ gìn sự bình tĩnh, điềm đạm, chuẩn mực trong lời nói và hành động.

Theo đó, trong công việc cũng như cuộc sống, khi biết lắng nghe, ứng xử chân thành, mềm mỏng và có trách nhiệm sẽ góp phần tạo sự đồng thuận, tăng cường đoàn kết nội bộ và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên xã nhà...

Đồng chí Nguyễn Kim Chi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ xã nhấn mạnh: Bài học ấy càng có ý nghĩa thiết thực đối với xã Thanh Ba trong giai đoạn hiện nay khi toàn hệ thống chính trị đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trước yêu cầu công việc ngày càng cao, mỗi cán bộ, công chức cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao tính chuyên nghiệp, thực hiện tốt văn hóa công sở và thái độ phục vụ Nhân dân.

Theo Bí thư Đảng ủy xã, từ các buổi hoạt động sinh hoạt dưới cờ, cán bộ, đảng viên xã Thanh Ba đã có thêm nhiều cơ hội học tập những bài học quý báu từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó thường xuyên tự soi, tự sửa, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và tác phong làm việc gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.

Cùng với các Đảng bộ trong toàn tỉnh, đã thành thông lệ, những ngày đầu tiên của tháng 6 này, xã Thượng Long cũng tiến hành Lễ chào cờ đầu tháng. Tại buổi lễ, lãnh đạo phòng Văn hóa - Xã hội xã đã kể lại câu chuyện “Ngăn nắp và trật tự” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu chuyện ngắn gọn, kể về lối sống ngăn nắp, khoa học của Bác Hồ.

Dù giản dị nhưng câu chuyện nhỏ chứa đựng những bài học sâu sắc về phong cách làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của Bác. Qua câu chuyện, mỗi cán bộ, đảng viên đã được bồi đắp thêm quyết tâm, ý chí để nêu cao trách nhiệm, tích cực góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xã nhà.

Đồng thời, đây cũng là dịp để khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoạt động ý nghĩa này có tác dụng rất quan trọng, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Đảng bộ luôn có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ Nhân dân, từ đó làm động lực quan trọng góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Đảng bộ xã Thượng Long, lễ chào cờ đầu tháng là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sinh hoạt dưới cờ Đảng tại các Đảng bộ xã, phường hiện nay mang ý nghĩa chính trị và tâm linh vô cùng thiêng liêng. Đây không chỉ là một nghi thức hành chính thông thường, mà là không gian thiêng liêng kết nối quá khứ hào hùng của dân tộc với trách nhiệm hiện tại của mỗi đảng viên.

Dưới lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay, giai điệu Quốc ca vang lên kiêu hãnh chính là khoảnh khắc đánh thức lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng. Đối với cấp cơ sở - nơi gần dân nhất, việc đứng dưới cờ Đảng giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa lại tư cách đạo đức, trách nhiệm công vụ của bản thân. Đó là lời thề danh dự nhắc nhở họ phải luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, giữ vững kỷ luật và sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Nghi thức này còn góp phần củng cố niềm tin của quần chúng Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng tại địa phương. Sinh hoạt dưới cờ Đảng chính là “khoảng lặng” cần thiết để bồi đắp bản lĩnh chính trị, khơi dậy khát vọng cống hiến và làm sục sôi tinh thần trách nhiệm của người đảng viên trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp.

Quốc Hội