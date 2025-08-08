Thiết bị nhà thông minh khiến chi phí điện tăng cao hay tiết kiệm?

Nhiều người lo ngại rằng các thiết bị nhà thông minh sẽ dẫn đến việc tiêu thụ điện cao hơn do sự xuất hiện của các kết nối Wi-Fi, cảm biến và trợ lý giọng nói.

Mặc dù vậy, các thiết bị nhà thông minh thực sự có thể giúp tiết kiệm chi phí điện, một trong những lý do chính khiến nhiều người chuyển sang công nghệ này.

Công nghệ nhà thông minh được thiết kế để tự động hóa những công việc nhỏ mà con người thường quên, như tắt đèn hay điều chỉnh nhiệt độ. Các thiết bị như bộ điều nhiệt, đèn, ổ cắm và thiết bị gia dụng thông minh hoạt động đồng bộ để giảm thiểu lãng phí năng lượng. Nhờ khả năng điều khiển từ xa và theo dõi thói quen sử dụng, người dùng có thể nhận thấy sự tiết kiệm điện qua thời gian mà không cần thay đổi nhiều trong thói quen hàng ngày.

Chẳng hạn, bộ điều nhiệt thông minh có khả năng tự động điều chỉnh nhiệt độ trong nhà, nhận biết khi nào chủ nhân có mặt hay vắng mặt, thậm chí có thể sử dụng tính năng định vị địa lý để tiết kiệm điện khi họ sắp về nhà. Tính năng này có thể giúp giảm hóa đơn tiền điện lên đến 15%. Bên cạnh đó, đèn thông minh sử dụng bóng đèn LED tiết kiệm đến 75% điện năng so với đèn truyền thống, và tự động tắt khi không cần thiết nhờ cảm biến chuyển động và ánh sáng.

Ngoài ra, ổ cắm thông minh giúp ngắt nguồn điện cho các thiết bị ở chế độ chờ, trong khi rèm thông minh có thể điều chỉnh để tận dụng ánh sáng tự nhiên, giảm nhu cầu sử dụng điện cho sưởi ấm và chiếu sáng. Các thiết bị như máy giặt hay máy nước nóng thông minh có thể hoạt động vào giờ thấp điểm, vốn có giá điện rẻ hơn.

Hơn nữa, nhà thông minh là khả năng theo dõi chính xác mức tiêu thụ năng lượng. Nhờ đồng hồ đo thông minh và ứng dụng, người dùng có thể nhận phản hồi theo thời gian thực về mức sử dụng điện, từ đó xác định thiết bị tiêu thụ nhiều năng lượng nhất và điều chỉnh thói quen sử dụng cho hợp lý.

Tuy nhiên, việc thiết lập hệ thống nhà thông minh có thể phức tạp, đặc biệt với những người chưa quen. Do đó, người dùng có thể bắt đầu từ những thiết bị đơn giản như ổ cắm, bộ điều nhiệt hoặc bóng đèn thông minh trước khi dần mở rộng hệ thống mà không cảm thấy quá tải.

Khi được thực hiện đúng cách, nhà thông minh không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn giúp giảm thiểu lãng phí năng lượng và kiểm soát hóa đơn tiền điện hiệu quả.

Nguồn vov.vn