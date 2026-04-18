Thói quen nguy hiểm cần tránh với pin dự phòng

Một thói quen với pin dự phòng vô tình đặt thiết bị vào trạng thái hoạt động kéo dài, làm tăng nguy cơ quá nhiệt và xuống cấp pin.

Sạc qua đêm là một chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng công nghệ. Trong khi smartphone hiện an toàn hơn nhờ các tính năng tối ưu hóa sạc pin, mọi thứ phức tạp hơn với pin dự phòng. Đặc biệt, với dung lượng lớn hơn, pin dự phòng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi sạc lâu.

Thời gian chờ sạc đầy lâu khiến nhiều người chọn sạc pin dự phòng qua đêm

Pin dự phòng thường sử dụng lithium-ion hoặc lithium-polymer. Khi sạc quá mức mà không có biện pháp bảo vệ, hóa chất bên trong có thể trở nên không ổn định, dẫn đến hiện tượng quá nhiệt - vốn là nguyên nhân chính khiến pin lithium có thể bốc cháy.

Ngoài ra, các yếu tố như hư hỏng vật lý, tiếp xúc với nhiệt độ cao và cáp không tương thích cũng có thể làm tăng nguy cơ. Việc sạc pin trên giường hoặc dưới gối có thể trở nên nguy hiểm, vì nhiệt không có chỗ thoát ra. Một sự cố gần đây tại Los Angeles (Mỹ) đã ghi nhận một phóng viên bị bỏng hóa chất do bộ sạc di động phát nổ khi đang sạc trên giường.

Mặc dù không phải tất cả pin dự phòng đều có nguy cơ phát nổ, việc sạc quá mức vẫn có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nhiều pin dự phòng hiện đại được trang bị hệ thống quản lý pin tự động ngừng sạc khi đạt 100%. Tuy nhiên, với những pin dự phòng có dung lượng lên đến 25.000 mAh, chúng vẫn có khả năng tỏa nhiệt cao hơn so với smartphone.

Các hãng nói gì về sạc pin dự phòng qua đêm?

Theo blog của UGREEN, với những tiến bộ trong công nghệ hiện nay, việc sạc pin dự phòng qua đêm có thể an toàn. Trong khi đó, hướng dẫn từ Ambrane cũng cho biết hầu hết pin dự phòng hiện đại đều có biện pháp bảo vệ nhằm giúp việc sạc qua đêm thỉnh thoảng “nói chung là an toàn”. Tuy nhiên, Anker lại khuyến cáo nên tránh hoàn toàn việc sạc qua đêm.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần đặc biệt cẩn thận với các pin dự phòng cũ hoặc giá rẻ, vì chúng có thể thiếu chứng nhận an toàn và dễ gây hại cho thiết bị. Trước khi sử dụng, hãy chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo như phồng lên, mùi lạ hoặc quá nóng, đồng thời ngừng sử dụng ngay nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu mất an toàn nào.

Tóm lại, việc sạc pin dự phòng qua đêm có thể an toàn nếu người dùng sử dụng sản phẩm chất lượng và chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo.

Theo thanhnien.vn


 Từ khóa: phòng Nguy cơ Sạc pin Thiết bị Xuống cấp Dấu hiệu nguy hiểm việc Smartphone Người dùng
Tập huấn, tuyên truyền về an toàn bức xạ

Tập huấn, tuyên truyền về an toàn bức xạ
2026-04-17 13:30:00

baophutho.vn Sáng 17/4, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về an toàn bức xạ năm 2026 với sự tham gia của đại diện các cơ quan...

Tin liên quan

Gợi ý

