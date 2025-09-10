Thời tiết ngày 10/9: Bắc Bộ và nhiều khu vực có mưa lớn

{title}
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, trong đó Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An là những địa phương chịu ảnh hưởng mưa lớn nhất.
Ghi nhận từ 00 giờ đến 2 giờ ngày 10/9, vùng núi Bắc Bộ đã có nơi mưa rất to, điển hình tại trạm Mường Mô 2 (Lai Châu) với lượng mưa 63,2mm. Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20–50mm, có điểm trên 120mm. Đặc biệt, nguy cơ xảy ra mưa với cường suất lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Ngoài ra, chiều tối và đêm 10/9, các khu vực Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ dự báo có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10–30mm, có nơi trên 70mm; trong đó nguy cơ xuất hiện mưa lớn cục bộ với cường suất trên 60mm/3 giờ.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng đi kèm hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn dồn dập có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và tình trạng ngập úng ở các vùng trũng, thấp, đô thị.
Trên biển, tại khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông đang có mưa rào và dông rải rác.
Dự báo trong 24 giờ tới, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông. Trong dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2m.
Cảnh báo tác động cho thấy toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ chịu ảnh hưởng của lốc xoáy và gió giật mạnh. Các địa phương ven biển và ngư dân cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì thông tin liên lạc thường xuyên để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.
Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.
Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
