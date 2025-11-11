Thời tiết ngày 11/11: Bão Fung Wong di chuyển lên phía đông bắc Biển Đông và suy yếu dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão Fung Wong ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 118,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 4 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, tiếp tục trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão duy trì ở cấp 12, giật cấp 15.

Đến 4 giờ ngày 13/11, tâm bão di chuyển lên khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, nằm trên vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc). Tại thời điểm này, bão có xu hướng suy yếu dần, sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 7, giật cấp 9 và tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với vận tốc khoảng 15km/giờ.

Đến 16 giờ ngày 13/11, bão suy yếu thành một vùng áp thấp khi đi ra khu vực biển phía Đông Bắc Đài Loan, sức gió vùng gần tâm thấp hơn cấp 6.

Vị trí và đường đi của bão số 14. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Do ảnh hưởng của bão Fung Wong, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 4 - 7m, vùng gần tâm bão có thể đạt 9m, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, dông và lốc xoáy.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực giữa và Bắc Biển Đông, đặc biệt là phía Đông Bắc, cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết, chủ động tránh xa vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết thêm, mặc dù bão Fung Wong không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, song hoàn lưu xa của bão có thể gây thời tiết xấu, mưa rào và dông cho khu vực ven biển phía Bắc trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26 - 28 độ C, phía Nam 28 - 30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn