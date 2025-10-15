Thời tiết ngày 15/10: Mưa dông mở rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/10, khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 15 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Tại khu vực Hà Nội, trong ngày 15/10 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa ước tính 10 - 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Mưa xuất hiện chủ yếu vào chiều và đêm, có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.

Đêm qua và sáng sớm ngày 15/10, mưa đã xuất hiện trên diện rộng ở Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như trạm Bình Liêu (Quảng Ninh) 123,2mm; Đồng Tâm (Quảng Ninh) 71,6mm; Thống Nhất (Thanh Hóa) 92,8mm; Xuân Minh (Thanh Hóa) 79mm.

Mưa dông mở rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Huế, từ Cà Mau đến An Giang và khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Dự báo trong ngày và đêm 15/10, khu vực này có thể xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao trên 2m.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, tàu thuyền hoạt động ở các vùng biển trên cần chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn, theo dõi sát bản tin dự báo thời tiết và có biện pháp đảm bảo an toàn khi ra khơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 27 - 30 độ C; phía Nam 30 - 32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn