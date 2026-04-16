Thời tiết ngày 16/4: Không khí lạnh yếu gây mưa dông diện rộng Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/4, bộ phận không khí lạnh cường độ yếu tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục khoảng 24–26 độ vĩ Bắc, gây biến động thời tiết trên phạm vi rộng.

Từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, với lượng phổ biến 20–40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 17/4, nền nhiệt khu vực Bắc Bộ giảm, trời chuyển mát.

Trong khi đó, chiều tối và tối 16/4, khu vực cao nguyên Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–20mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đồng thời nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

Không khí lạnh yếu gây mưa dông diện rộng Bắc Bộ.

Ở Trung Bộ, ngày 16/4, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36–38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm thấp từ 50–55%. Từ ngày 17/4, nắng nóng diện rộng tại khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị chấm dứt.

Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trong ngày 16/4 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35–37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 55–60%. Đến ngày 17/4, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo từ ngày 18/4, nắng nóng diện rộng tại Trung Trung Bộ kết thúc.

Tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng xuất hiện cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (tập trung ở phía Đông dãy Hoàng Liên Sơn). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

