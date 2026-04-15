{title}
{publish}
{head}
Ngày 15/4, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2026 cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, xử lý vi phạm hành chính tại các sở, ngành và địa phương trên địa bàn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên là đại diện Cục Pháp luật Hình sự - Hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp) truyền đạt, cập nhật những nội dung quan trọng của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các nghị định mới của Chính phủ như: Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025, Nghị định số 93/2025/NĐ-CP ngày 26/4/2025, Nghị định số 189/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP cùng ban hành ngày 1/7/2025, Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024...
Toàn cảnh hội nghị tập huấn.
Các nội dung tập huấn tập trung vào những lĩnh vực thường xuyên phát sinh vi phạm như đất đai, xây dựng, môi trường; đồng thời hướng dẫn kỹ năng, quy trình lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả và tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Bên cạnh đó, hội nghị cũng dành thời gian trao đổi về công tác theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.
Thông qua hội nghị, các đại biểu đã được bổ sung, cập nhật kiến thức, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng công tác xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Lệ Oanh
