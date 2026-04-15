Khai trương nhà ăn SPC: Chăm lo thiết thực đời sống công nhân lao động

Hưởng ứng Tháng Công nhân và chào mừng Ngày Quốc tế Lao động 1/5, sáng 15/4, Công ty AMYGRUPO tổ chức khai trương Nhà ăn SPC nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên.
Lễ khai trương Nhà ăn SPC đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược chăm lo toàn diện cho người lao động của doanh nghiệp. Đây không chỉ là nơi phục vụ các bữa ăn hàng ngày, mà còn là không gian sinh hoạt chung, góp phần gắn kết tập thể, tạo động lực để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty.
Lễ khai trương Nhà ăn SPC diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, chào mừng Tháng Công nhân và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Với phương châm đặt sức khỏe và sự hài lòng của người lao động lên hàng đầu, Nhà ăn SPC được đầu tư khang trang, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Các bữa ăn được xây dựng thực đơn khoa học, đầy đủ dinh dưỡng, giúp người lao động tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc.
Bữa ăn đủ chất, đảm bảo dinh dưỡng góp phần nâng cao sức khỏe, tạo động lực làm việc cho người lao động.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh: Một bữa ăn ngon, sạch sẽ, đủ chất dinh dưỡng không chỉ giúp nâng cao thể chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với mỗi cán bộ, công nhân viên. Nhà ăn SPC ra đời với mong muốn trở thành “mái nhà chung”, nơi mọi người không chỉ dùng bữa mà còn chia sẻ, gắn kết và xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững.
Việc đưa vào sử dụng nhà ăn tập trung thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo công ty đối với đời sống người lao động, đặc biệt trong Tháng Công nhân - thời điểm tôn vinh và chăm lo nhiều hơn cho lực lượng lao động trực tiếp sản xuất.
Trong thời gian tới, doanh nghiệp cam kết tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của người lao động để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó xây dựng môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện và hiệu quả.
Thu Thủy - Đức Thiện
