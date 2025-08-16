Thời tiết ngày 16/8: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn, vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 16/8 nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như: Hoàng Mai (Nghệ An); Thủy điện Hủa Na (Nghệ An); Di Linh (Lâm Đồng); Kiên Lao (Lào Cai); Đầm Hà (Quảng Ninh); Tân Dân 2 (Phú Thọ); Hiền Kiệt (Thanh Hóa).

Dự báo trong chiều và đêm 16/8, phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50–120 mm, cục bộ trên 250 mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, lượng mưa 30–60 mm, cục bộ trên 120mm. Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to 30–60 mm, cục bộ trên 100 mm. Phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15–35 mm, cục bộ trên 80 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng, thấp.

Nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trên biển, vùng áp thấp ở giữa Biển Đông lúc 1 giờ sáng ở khoảng 13,5–14,5 độ vĩ Bắc, 112,5–113,5 độ kinh Đông, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Tại Lý Sơn ghi nhận gió giật cấp 7; trạm Huyền Trân gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8–9.

Trong ngày và đêm 16/8, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–3,5 m, biển động. Vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió Đông cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8. Khu vực giữa Biển Đông gió cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–3,5 m. Ngoài ra, nhiều vùng biển xuất hiện mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao trên 3,5 m.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân ở khu vực có mưa lớn đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; ngư dân, tàu thuyền hoạt động trên biển cần chú ý theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo để chủ động phòng tránh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Nguồn baotintuc.vn