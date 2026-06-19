Thời tiết ngày 19/6: Bắc Bộ mưa lớn cục bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/6, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Trong khi vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ mưa rất to, thì khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ và một số nơi ở Nam Bộ duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Sáng sớm 19/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa ghi nhận có nơi trên 50 mm. Trong ngày và đêm 19/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường vùng núi là rất cao. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua ngầm tràn, khu vực ven suối, taluy dương trong thời điểm có mưa lớn.

Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Ngày và đêm 19/6, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao trên 2 m.

Ngoài ra, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2 - 3 m, biển động. Các tàu thuyền hoạt động trên biển cần chủ động phòng tránh thời tiết nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); riêng phía Nam Phú Thọ ngày có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng khu vực Nam Phú Thọ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, riêng phía Nam có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Theo baotintuc.vn