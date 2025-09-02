Thời tiết ngày 2/9: Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, nhiều khu vực mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày Quốc khánh 2/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, xác suất mưa 50-60%.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm: Ea Tul (Đắk Lắk) 100,8mm; Đạ Pal (Lâm Đồng) 151,6mm; Tân Tiến (Đồng Nai) 98,2mm.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông.

Dự báo trong 24 giờ tới, chiều và đêm 2/9, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20–40mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường suất lớn (trên 90mm/3h). Trong mưa dông có khả năng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) đã có mưa rào và dông rải rác. Trong 24 giờ tới, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2 m.

Đáng lưu ý, vùng biển ngoài khơi từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 1,5–3 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực này có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng và đêm không mưa, trưa chiều có mưa rào nhẹ. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng ven biển ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

