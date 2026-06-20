Thời tiết ngày 20/6: Bắc Bộ nắng nóng xen mưa dông, Hà Nội có nơi trên 37 độ C

{title}
{publish}
{head}
Ngày 20/6, nắng nóng tiếp diễn ở nhiều nơi của đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh miền Trung, trong đó có nơi nhiệt độ vượt 39 độ C, một số khu vực lại có mưa dông.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vũ Quang/TTXVN)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/6, nắng nóng tiếp diễn ở nhiều nơi của đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh miền Trung; trong đó có nơi nhiệt độ vượt 39 độ C.
Ngược lại, vùng núi Bắc Bộ cùng khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ được dự báo có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và mưa đá.
Khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết cụ thể các khu vực
Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Tại Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực trung du và đồng bằng ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng khu vực trung du và đồng bằng từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35-38 độ C, phía Nam từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Tại cao nguyên Trung Bộ, thời tiết có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Khu vực Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.
Thủ đô Hà Nội, thời tiết có mây, ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ C, cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.
Đêm qua và sáng sớm nay (20/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/6 đến 3 giờ ngày 20/6 cục bộ có nơi trên 60mm như trạm: Đồng Tâm (Tuyên Quang) 117,2mm, Buôn Tría 2 (Đắk Lắk) 89,6mm, Krông Nô (Lâm Đồng) 61,4mm...
Theo TTXVN
baophutho.vn Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, truyền thống “Tương thân, tương ái” của dân tộc ta. Với mong muốn được sẻ chia, tiếp thêm niềm hy...
baophutho.vn Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được cấp ủy, chính quyền xã Long Cốc quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/6, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Trong khi vùng núi và trung du Bắc Bộ có...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy ở cơ sở, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương triển khai phương...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động rà soát, xây dựng phương án sáp nhập thôn...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to đến rất to.
baophutho.vn Với chức năng là đơn vị thực hiện các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động và đào tạo kỹ năng nghề,...