Thời tiết ngày 20/6: Bắc Bộ nắng nóng xen mưa dông, Hà Nội có nơi trên 37 độ C

Ngày 20/6, nắng nóng tiếp diễn ở nhiều nơi của đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh miền Trung, trong đó có nơi nhiệt độ vượt 39 độ C, một số khu vực lại có mưa dông.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vũ Quang/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/6, nắng nóng tiếp diễn ở nhiều nơi của đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh miền Trung; trong đó có nơi nhiệt độ vượt 39 độ C.

Ngược lại, vùng núi Bắc Bộ cùng khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ được dự báo có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và mưa đá.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực trung du và đồng bằng ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng khu vực trung du và đồng bằng từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35-38 độ C, phía Nam từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tại cao nguyên Trung Bộ, thời tiết có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội, thời tiết có mây, ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ C, cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Đêm qua và sáng sớm nay (20/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/6 đến 3 giờ ngày 20/6 cục bộ có nơi trên 60mm như trạm: Đồng Tâm (Tuyên Quang) 117,2mm, Buôn Tría 2 (Đắk Lắk) 89,6mm, Krông Nô (Lâm Đồng) 61,4mm...

Theo TTXVN