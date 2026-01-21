Thời tiết ngày 21/1: Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ mưa lớn cục bộ

Ngày và đêm nay (21/1), không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Người dân mặc áo khoác dáng dài và quàng khăn ấm khi di chuyển bằng xe máy qua khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Vũ Quang/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Ngày và đêm 21/1, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác; từ ngày 21-22/1 khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 21 đến ngày 23/1 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 23/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá.

Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-5m, biển động.

Từ chiều 21/1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Tây Bắc Bộ

- Có mưa rải rác, trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá.

- Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 6 độ C; cao nhất 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng băng giá.

- Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi và trung du 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; cao nhất 14-17 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; riêng phía Nam cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Tây Bắc đến Bắc cấp 2-3; trời lạnh, riêng phía Bắc trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; cao nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, cao nhất 15-17 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

