Thời tiết ngày 26/6: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn ở miền Trung, Bắc Bộ mưa dông

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, một số nơi trên 39 độ C.

Người dân Quảng Trị phơi cá dưới cái nắng gay gắt. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 26/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, một số nơi trên 39 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Bắc Bộ, thời tiết phổ biến nhiều mây, có mưa và dông. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào sáng, chiều tối và đêm; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to ở vùng núi, trung du; khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tại Hà Nội, trời có mây, có lúc có mưa rào và dông, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên phổ biến 30-33 độ C, Nam Bộ 32-35 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ dao động 26-35 độ C, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông tại các khu vực trên có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp phòng tránh.

Trên biển dự báo ngày và đêm 26/6, từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Độ cao sóng 2-3m.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Từ ngày 27/6, gió trên các vùng biển có xu hướng giảm dần. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Rủi ro thiên tai trên biển ở cấp độ 2.

Theo TTXVN