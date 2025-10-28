Thời tiết ngày 28/10: Mưa lớn gây lũ chồng lũ, nhiều nơi ở Huế và Đà Nẵng ngập sâu

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trưa và chiều trời nắng, trong khi từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Đặc biệt, khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có nơi mưa đặc biệt lớn, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, có nơi vượt 500mm. TP Huế và TP Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa từ 200 - 400mm, một số khu vực đạt trên 600mm; cường suất mưa cực đại có thể vượt 200mm trong 3 giờ. Từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị cũng xuất hiện mưa lớn, tổng lượng phổ biến 80 - 150mm, nơi cao nhất vượt 300mm.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên nhiều sông ở Trung Trung Bộ lên nhanh. Lũ trên sông Hương (TP Huế) đã đạt đỉnh 5,05m - vượt báo động 3 tới 1,55m và đang xuống chậm. Tại Đà Nẵng, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn dao động ở mức đỉnh. Các sông Bồ (TP Huế) và Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang trong xu thế hạ dần.

Các trục đường chính như Hà Nội, Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Lê Quý Đôn của thành phố Huế ngập sâu 0,5 - 0,7m. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt đỉnh trên báo động 3 là 1,2m, sau đó giảm; sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt mức 5,3m - vượt báo động 3 là 1,3m rồi chững lại ở mức cao.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng tại TP Huế và TP Đà Nẵng, ngập cục bộ tại Quảng Ngãi. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các sườn dốc từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Lũ, ngập lụt có thể ảnh hưởng lớn đến giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt dân sinh.

Trên biển, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh. Tại trạm Cồn Cỏ và Bạch Long Vỹ đã ghi nhận gió cấp 6, giật cấp 7. Dự báo ngày và đêm 28/10, vùng biển phía Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 3 - 5m, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 3,5m.

Các vùng biển khác, bao gồm Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vịnh Thái Lan và khu vực Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ngoài khơi.

Các địa phương vùng Trung Bộ cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, triển khai biện pháp ứng phó, di dời dân vùng ngập sâu, sạt lở để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, riêng Nam Quảng Trị và TP Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27 - 29 độ C; phía Nam 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25 - 28 độ C, phía Nam 29 - 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C.

