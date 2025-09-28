Thời tiết ngày 28/9: Bão số 10 áp sát đất liền với sức gió giật cấp 16, cảnh báo mưa cực lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây vùng biển Hoàng Sa, cách Thành phố Đà Nẵng khoảng 200 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình của bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển nhanh. Đến 16 giờ ngày 28/9, tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 29/9, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, sau đó suy yếu dần khi tiến sâu vào đất liền và đến 16 giờ ngày 29/9, tâm bão trên khu vực Thượng Lào.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 6-10 m, biển động dữ dội. Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7 m, nguy cơ gây hư hỏng nghiêm trọng tàu thuyền và công trình ven bờ.

Vị trí và đường đi của bão số 10. Ảnh: thoitietvietnam

Trên đất liền, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ trưa 28/9, vùng từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cũng chịu ảnh hưởng gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ ngày 28-30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-300 mm, có nơi trên 450 mm; riêng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, bão số 10 là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, dự báo sẽ gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Người dân và chính quyền các địa phương cần khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày có mây, có mưa rào và dông rải rác; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3; riêng vùng ven biển Quảng Ninh đến Ninh Bình từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió tây bắc cấp 3-4; từ chiều khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa to và dông, cục bộc có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 3-4, riêng phía Bắc ngày có nơi cấp 5, giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

