Thời tiết ngày 29/6: Bắc Bộ mưa to cục bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Ngày 29/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ trên 300mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trong khi khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ vượt 37 độ C.

Người dân đi lại trong mưa lớn. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết ngày và đêm 29/6, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to cục bộ có nơi mưa rất to kèm nguy cơ dông lốc trong khi khu vực Trung Bộ duy trì hình thái nắng nóng gay gắt có nơi trên 37 độ C.

Cụ thể thời tiết tại các khu vực trên cả nước như sau: Thành phố Hà Nội nhiều mây có mưa vừa mưa to và dông cục bộ có nơi mưa rất to thời gian mưa tập trung vào chiều tối đêm và sáng gió nam đến đông nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to và dông cục bộ có nơi mưa rất to thời gian mưa tập trung vào chiều tối đêm và sáng gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to và dông cục bộ có nơi mưa rất to thời gian mưa tập trung vào chiều tối đêm và sáng gió nam đến đông nam cấp 2-3 trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi riêng Thanh Hóa có mưa vừa mưa to và dông cục bộ có nơi mưa rất to gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác cục bộ có nơi mưa to đêm có mưa rào và dông vài nơi gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35-37 độ C. Có nơi trên 37 độ C, phía Nam từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây có mưa rào và dông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác cục bộ có nơi mưa to gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây có mưa rào và dông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác cục bộ, có nơi mưa to gió tây nam cấp 2-3 trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây có mưa rào và dông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác cục bộ, có nơi mưa to gió tây nam cấp 2 -3 trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C có nơi trên 34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm ngày 29/6 đến đêm 30/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và tối 29/6, ở Nghệ An, từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày và đêm 1/7, mưa lớn còn xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm; từ ngày 02/7 mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Dự báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Lũ quét trên sông, suối nhỏ. Sạt lở đất trên sườn dốc.

Do vậy người dân tại các khu vực xuất hiện mưa dông cục bộ cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt.

Theo Vietnam+